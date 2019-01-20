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Bakan Pakdemirli'den minik Öykü Arin için donör çağrısı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kan kanseriyle mücadele eden ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin için donör çağrısında bulundu- Öykü Arin ve ailesi için sosyal medya hesabından video paylaşan Pakdemirli: - "Öykü ve onun gibi sağlığına kavuşmayı bekleyen binlerce yavrumuz için kan bağışında bulunalım, yavrularımıza umut ışığı olalım"

20 Ocak 2019 Pazar 12:24
Bakan Pakdemirli'den minik Öykü Arin için donör çağrısı

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kan kanseriyle mücadele eden ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için donör çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 11. Berlin Tarım Bakanları Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'da bulunan Pakdemirli, başkanlık edeceği "Tarım ve Kırsal Alanlarda Yapısal Değişiklikler" konulu oturumun hazırlık çalışmalarına Öykü Arin için ara verdi.

Kan kanseriyle mücadele eden ve ilik nakli bekleyen Öykü Arin'in annesi Eylem Yazıcı ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştiren Pakdemirli, "Öykü için üzerimize düşen ne varsa yapalım." dedi.

Kendisinin de 2, 10 ve 12 yaşlarında çocukları olduğunu kaydeden Pakdemirli, "Hem devlet olarak, hem de ben sosyal medya hesabımdan donör ve kan bağışı kampanyası konusunda çağrıda bulunacağım. Bizim yapacağımız ne olursa her zaman bizimle irtibat kurabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Eylem Yazıcı da Bakan Pakdemirli'ye teşekkür ederek, insanların kök hücre konusunda yanlış fikirlere sahip olduğunu, kök hücre bağışı yapmaktan korktuğunu belirterek, bu konuda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için yardımcı olunmasını istedi.

Pakdemirli, daha sonra Öykü Arin ve ailesine verdiği sözü yerine getirerek, sosyal medya hesabından video paylaştı. Bakan Pakdemirli, "Öykü ve onun gibi sağlığına kavuşmayı bekleyen binlerce yavrumuz için kan bağışında bulunalım, yavrularımıza umut ışığı olalım." diye konuştu.

İzmir'de yaşayan Çağdaş ve Eylem Yazıcı çiftinin kızları Öykü Arin’e bebek ve çocuklarda nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konulmuştu.

İlik nakli bekleyen küçük kız için Almanya ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde doku tipleme kampanyaları düzenlenmiş ancak sonuç alınamamıştı.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 12:24
  1. Bekir Pakdemirli
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