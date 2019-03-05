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Bakan Pakdemirli'den MHP il teşkilatına ziyaret

MHP Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhur İttifakı'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı

05 Mart 2019 Salı 20:46
Bakan Pakdemirli'den MHP il teşkilatına ziyaret

GAZİANTEP (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MHP Gaziantep İl Başkanlığına ziyarette bulunarak, Cumhur İttifakı'nın çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Pakdemirli, kentteki programları kapsamında ziyaret ettiği MHP Gaziantep İl Başkanlığında İl Başkanı Muzaffer Çelik ve partililer tarafından karşılandı.

Cumhur İttifakı'nın çalışmaları hakkında bilgi alan Pakdemirli, AK Parti ve MHP il teşkilatlarına çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Pakdemirli'ye ziyaretinde AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Müslüm Yüksel ve Ahmet Uzer de eşlik etti.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 20:46
  1. Gaziantep
  2. MHP Gaziantep İl başkanlığı
  3. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  4. ziyaret

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