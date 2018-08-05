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Kurban kesecekler dikkat! Bakan Pakdemirli uyardı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan varlığını açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kurbanlık hayvan alacak kişilerin de kurbanlıklarının bilgilerini mobil uygulama yoluyla öğrenebileceklerini tekrar hatırlattı.

05 Ağustos 2018 Pazar 10:46
Kurban kesecekler dikkat! Bakan Pakdemirli uyardı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ülke genelinde kurban kesilebilecek toplam 1,2 milyon büyükbaş ve 3,8 milyon küçükbaş bulunuyor. Dolayısıyla mevcut hayvan varlığımız, ülkemizin 2018 yılı kurbanlık ihtiyacını karşılayacak seviyededir" dedi.

SATIŞLARA BAŞLANIYOR

Pakdemirli, "Komisyonlarca illerde belirlenen yerlerde, hafta başı itibarıyla kurbanlık satışlarına başlanacak" diye konuştu.

Bayram öncesi alınan tedbirlere değinen Bakan Pakdemirli, "Hem hayvan sevk ve nakillerinde hem de kurban satış ve kesim yerlerinde her türlü tedbiri almış bulunmaktayız" dedi.

BU UYARIYA DİKKAT

Bakan Pakdemirli, kurban alımında dikkat edilmesi gereken bazı hususlara değindi:

"Kurbanlık hayvan alacaklar 'https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr' internet adresinden ya da 'HaySag' adlı mobil uygulamayla cep telefonlarından küpe numarasını girerek hayvanların yaşını, ırkını, cinsiyetini ve aşı bilgilerini sorgulayabilecek."

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 10:46
  1. Bekir Pakdemirl

YORUM YAZ

  • Bati da var olanBati da var olan1 sa önce
    Paldemirli'yi bakan olarak gormek gelecek adina sevindirici..Bati'da 15 gobekten dedesinin meslegini yapanlarvar bugun. bizde ise kimse 3.ncu dedesinin ismini bilmez. İblis ingliz kralice 70 yildir tahta imiş. 15 gobekten dede meslegini yapanla, 3 gobekten dedesinin ismini bile bilmeyenlerin rekabet etmesi mumkun mu? 6 ay, bir yillik hukumetin, 70 yillik iktidarla başetmesi mumkun mu?
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