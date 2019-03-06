Bakan Pakdemirli’den İKA’ya övgü

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Gaptarım Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı ile Gapfood Gıda Fuarlarında İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) standını ziyaret etti.

Gaptarım Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı ile Gapfood Gıda Fuarlarının açılış töreni, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ve Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, İKA standını ziyaret ederek başarılar diledi. Ziyarette, İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, Bakan Pakdemirli’ye İKA’nın tarıma ve tarıma dayalı imalat sanayine verdiği proje destekleri hakkında brifing verdi. Ajansın bölgenin sürdürülebilir kalkınmasında önemli rol üstlendiği belirten Bakan Pakdemirli, İKA Genel Sekreteri Akyılmaz’ı çalışmalarından dolayı kutladı.