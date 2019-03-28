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Bakan Pakdemirli’den Giresun’a kenevir müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun’akenevir ekim müjdesinin yanı sıra fındık ve balıkçılık konusundaki yatırım ve destekle ilgili açıklamalarda bulundu.

28 Mart 2019 Perşembe 21:18
Bakan Pakdemirli’den Giresun’a kenevir müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun’akenevir ekim müjdesinin yanı sıra fındık ve balıkçılık konusundaki yatırım ve destekle ilgili açıklamalarda bulundu.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirligeldiği Giresun’da Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın, Sabri Öztürk, İstanbul Milletvekili Hasan Turan veBakanlığa bağlı Daire Amirleriylebir toplantı gerçekleştirdi. Düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun’un da kenevir ekimi yapan iller arasında olabileceğini söyledi. Bakan Pakdemirli, “Tarım ve Orman Bakanlığı yatırımlarını değerlendirdik. Gelecekte ne yapacağımızı tartıştık. Tabii ki Giresun’da kenevir ekimiyle ilgili bir beklenti var. Giresun Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün vasıtasıyla bakanlığımıza bu yönde başvurularını yapmış durumda. Biz bunun olumlu neticelendirilmesi konusunda gayreti sarf edeceğimizi ifade edelim. Bu işin altyapısını kurmamızla beraber Giresun’da kenevir ekimi yapılacak illerin inşallah en başında olur” dedi.



“Fındıkta rekabet avantajımızı devam ettirmeliyiz”


Fındık bahçelerinin yenilenmesi ve örnek bahçe oluşturulmasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, “Giresun bir fındık merkezi. Giresun’a gelince fındık konuşmadan olmuyor. Mutlaka fındığı da konuşmamız gerekiyor. Fındığımızı sadece fiyat bazlı değil, gelecek 5 yılda, 10 yılda yirmi yılda nerede görmek istediğimizle ilgili hem bilimsel hem de tüm paydaşların katılacağı çalıştay yapacağız. Fındıktaki verimlilik artışı, son derece önemli ama Dünyadaki rekoltenin üçte ikisini üreten bir ülke olarak buradaki rekabetçi avantajımızı mutlakadevam ettiriyor olmamız lazım. Kalite artışını, bahçelerin yenilenmesini mutlaka ödev olarak görüyor olmamız lazım. Köylerde örnek bahçeler oluşturmamız lazım. Milyonlarca lira mazot, gübre desteği, alan bazlı destek ödendi. Rakam verecek olursak sadece Giresun’a 20 milyon liraya yakın mazot, gübre desteği, 160 milyon lira da alan bazlı destek ödemesi yapıldı. Aynı zamanda FİSKOBİRLİK’e olan desteğimiz de devam edecektir” diye konuştu.



Balık yetiştiriciliği istihdama katkı sağlayacak


Giresun’da balık yetiştiriciliği kapasitesinin artırılacağını da ifade eden Bakan Pekdemirli, “Giresun’da balıkçılıkta önemli bir konu. Bu konuda da 10 bin ton daha yetiştiricilikle ilgili ekstra kapasite anlaşmış bulunmaktayız. Bu da Giresun’a başlangıçta 300 akabinde de 3 bin kişilik istihdam sağlayacak bir potansiyelbarındırıyor. Balıkçılık konusunda Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayımızın da balıkçı barınağı projesi bulunmaktadır. Bu proje içerisinde soğuk hava deposu, hali, balık işleme tesisi olan bir barınak olacaktır.Bu projenin de hayata geçirilmesi için gereken çalışma yapılacaktır” dedi.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Valilik’deki basın açıklamasının ardından AK Parti programına katılarak Giresun’dan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 21:18
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