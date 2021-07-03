Bakan Pakdemirli'den flaş açıklamalar! AK Parti döneminde misli misli arttı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Kastamonu'da "Tarım Sektörü Paydaş Toplantısı"nda konuştu:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Pandemiyi uğurlamaya başladığımız şu dönemde Türkiye, hem sağlıkta hem gıda tedarikinde çok güçlü bir ülke olduğunu tüm dünyaya kanıtladı. Pandemide herhangi bir gıda malzemesinde sıkıntı çekmedik, herhangi bir markette kuyruğa girmedik." dedi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır'ı makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi alan Pakdemirli, daha sonra Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen Tarım Sektörü Paydaş Toplantısı'na katıldı.

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, üretim ve istihdama katkı sunmak için şehir şehir gezdiklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde Türkiye'nin önemli bir sınav verdiğine işaret eden Pakdemirli, "Pandemiyi uğurlamaya başladığımız şu dönemde Türkiye, hem sağlıkta hem gıda tedarikinde çok güçlü bir ülke olduğunu tüm dünyaya kanıtladı. Pandemide herhangi bir gıda malzemesinde sıkıntı çekmedik, herhangi bir markette kuyruğa girmedik. Bu, üreticimiz sayesinde oldu." ifadesini kullandı.

Salgın öncesinde 106 tedbir aldıklarını, bu tedbirler sayesinde marketlerde kuyruklar, yağmalar olmadığını vurgulayan Pakdemirli, "Yurt dışında birçok ülkeye gittim. Birçok ülkede marketlerde kuyruk oldu, camları kırıldı, raflarına saldırılar oldu. Gıda üreticileri ile konuşarak aldığımız tedbirlerle bunun önüne geçmeye çalıştık. Türk insanının pratikliği ve lojistik sektörünün iyi bir sınav vermesi, en önemlisi de üreticimizin iyi bir sınav vermesi sonucu sorun yaşamadık." diye konuştu.

Üretimde aksama yaşanmaması için çiftçilere kolaylık sağladıklarının altını çizen Pakdemirli, "En önemlisi, çiftçimize diplomatik bir pasaport verdik. Herkes evinde otururken çiftçimiz, üreticimiz tarlada, bağında, serasında, çiftliğinde üretimine devam etti. Böylelikle de Türkiye'nin çok ötesinde bir büyüme ile geçen yılı kapatmış olduk. Tarım sektörü ve üretimde bir problem olmadığı gibi gıda zincirinde de bir problem yaşamadık. Bunun sonucu tüm Türkiye'deki tarımsal üretim miktarı 333 milyar liraya geldi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öncesinde bu, 189 milyardı. 3 sene içinde 333 milyara geldik. Tarım sektörü, bütün sektörlere fark atarak büyüme yaşadı." diye konuştu.

"Destekler, AK Parti dönemlerinde misli misli arttı"

Pakdemirli, 2021 yılında 24 milyar liraya varan bir destekle üreticinin karşısında olduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Göreve geldiğimizde 14 milyardı. 14 milyardan 24 milyara varan bir yükselme var. Hiç olmayan destekler, AK Parti dönemlerinde misli misli arttı. AK Parti hükümetleri döneminde destekler artarak devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde hem destekleri artırdık hem de müdahale alımlarını çiftçiye de üreticiye de kazanç sağlayacak şekilde yaptık. Hasat zamanından önce fiyat açıklayacağız. Piyasaların speküle edilmemesini sağlayacağız. Birçok üründe müdahale alımlarına başladık. Bunları yaparken de kamuya zarar ettirmeme ilkesiyle çalıştık ama önceliğimiz, üreticimizin para kazanması. Bugün Türkiye'de kimse, 'Hububatın fiyatından memnun değiliz' diyemez. Son 3 senede asla sizleri enflasyona ezdirmedik."

Bu sene ciddi şekilde kuraklık yaşandığını, bunun ciddi etkilerini gördüklerini anlatan Pakdemirli, "Ancak Türkiye güçlü bir ülke. Gerek stoklarımız, gerek takviye yöntemlerimiz olsun, bunları görerek üstesinden geldik. Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da gıda güvenliği açısından bir sıkıntı yaşamayacaktır. Türkiye büyük bir ülke, hububat konusunda kendi kendine yeten bir ülke. Bu anlamda gerekli tedbirleri aldık. Gıda güvenliği açısından bir problem yaşanmayacak. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile kuraklıktan zarar gören çiftçilerimizin tarım kredi ve ziraat borçları ertelenecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, çiftçiyi her anlamda desteklediklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"İthal hayvan, ithal et... Bunlar Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkmıştır. Üreticimizin para kazanmasını istiyoruz. Bugünlerde kesim fiyatları maliyet fiyatına geldi, biliyoruz ama herhalde kurbandan sonra toparlayacağına inanıyoruz. Yukarıya doğru bir toparlanmada kar elde etmeniz için belli bir noktaya kadar buna müdahale etmeyeceğimizi bilmenizi isterim. Kaba yem konusunda yonca, saman ve benzeri ithalatı durdurarak önceliği üreticimize verdik. Kaba yem ve saman fiyatlarında da spekülatif fiyat artışına izin vermeyeceğimizi, sizlerin nezdinde herkese ifade etmek istiyorum. Üretici örgütleriyle iş birliğinde ihtiyaç duyulduğunda kaba yem ve saman konusunda çalışma yapılabileceğini söylemek istiyorum. Kaba yem ihtiyacını karşılamak için yem bitkileri desteği veriyoruz."

Kastamonu'nun sarımsak üretiminde Türkiye'de ikinci, kestanede altıncı, fındıkta ise dokuzuncu sırada olduğunu aktaran Pakdemirli, "Kırsal kalkınmada da son 20 yılda 207 milyon lira hibe verdik, 3 bin 600 kişiye istihdam sağlandı. Kırsal kalkınma ile alakalı Kastamonu için Ankara'da kapınız ardına kadar açık. Bana kırsal kalkınma ile ilgili proje gönderin, gönderdiğiniz projelerin hepsinin evrakı eksik olmadığı, proje mantıklı olduğu sürece kabulünü sağlayacağım." dedi.

Kastamonu'da 22 ürünün coğrafi işaretli olduğunu dile getiren Pakdemirli, "18'i son 3 yılda. Taşköprü sarımsağı da bu yıl Avrupa Birliği'nden tescil aldı. Henüz bunların belki değerini bilmiyoruz ama coğrafi işaretin ne kadar değerli olduğunu, bu işin ne kadar bize ileride para ve imkan sağlayacağını da hep birlikte göreceğiz. Ürünleri satarken hikayesiyle birlikte satmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, Taşköprü sarımsağının hasadına katılmayı planladığını ancak hava şartları nedeniyle bu programı iptal etmek zorunda kaldıklarını bildirdi.

Ekoturizmin önemine de değinen Pakdemirli, "Bugün ekoturizm deyip geçmemek lazım. Biz 50 küsur milyar dolar turizm geliri hedefleyen dünyanın 6'ncı büyük destinasyonu olan bir ülkeyiz. Bundan gurur duyuyoruz ama ekoturizm konusunda gidilecek çok mesafemiz var. Ülkemizin coğrafyasını düşündüğümüz zaman, Kastamonu'yu da düşündüğümüz zaman, Küre Dağları'nı düşündüğümüz zaman, bu coğrafyayı düşündüğümüz zaman burada da yapılacak çok şey olduğunu görüyorsunuz, göreceksiniz." diye konuştu.

Tarımın siyaset üstü bir mesele olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Gece gündüz, 7 gün 24 saat çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Sizlere hizmet yolunda her zaman en iyisini yapamayabiliriz ama şundan emin olun; bize güvenin, sizin bir derdiniz varsa bu dert bizimdir. Siz eğer gece uyumuyorsanız, emin olun Bakanlığımızın ışıkları açık, biz de uyumuyoruz demektir. Ne zaman bir yerde dertleniyorsanız, biz de aynı derdi yüreğimizde hissediyoruz ve bir şeyler yapma gayreti içinde oluyoruz. Şundan emin olun; çalışıyoruz, gayret içindeyiz, çaba içindeyiz. Sizlere hizmet etme gayesinde Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız enerji ve ışıkla sizleri dün olduğundan bugün daha iyi, bugün olduğundan da yarın daha iyi hale getirmek için çaba içerisindeyiz. İnşallah Kastamonu'muz için daha çok işler yaparız."

Kastamonu'ya yapılacak yatırımlarla ilgili de bilgi veren Bakan Pakdemirli, yatırımların hayırlı olmasını diledi.