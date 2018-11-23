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Bakan Pakdemirli'den Fethi Sekin'in ailesine ziyaret

23 Kasım 2018 Cuma 13:02
Bakan Pakdemirli'den Fethi Sekin'in ailesine ziyaret

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şehit polis memuru Fethi Sekin'in İzmir'de yaşayan ailesini ziyaret etti.

Ege Ekonomik Forumu'na katılan Pakdemirli, buradaki programının ardından İzmir Adliyesindeki terör saldırısında şehit olan polis memuru Sekin'in Bayraklı ilçesindeki evine geçti.

Pakdemirli, şehidin eşi Rabia Sekin ile sohbet etti ona Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti.

Ziyarete, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül de eşlik etti.

Bakan Pakdemirli, İzmir'deki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığında partililerle basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 13:02
  1. FETHİ SEKİN
  2. Rabia Sekin
  3. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  4. Türk bayrağı

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