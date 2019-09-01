Bakan Pakdemirli'den balıkçılara "vira bismillah" telefonu

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, denizlerde av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyen balıkçı teknesini arayarak bereketli av sezonu diledi.

Bakan Pakdemirli, İzmir'in Karaburun açıklarında avlanan "Rıfat Reis" isimli teknenin kaptanı Atakan Canbaz'ı görüntülü aradı.

Canbaz'a iyi dileklerini ileten Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte İstanbul'da yeni sezona "vira bismillah" dediklerini dile getirdi.

Pakdemirli, "Bol ve bereketli bir av sezonu diliyorum. Rabbim ağlarınıza bereket versin." ifadelerini kullandı.

Canbaz da Bakan Pakdemirli'ye teşekkür ederek, "Sayın Bakanım sesiniz bize moral oldu. İnşallah sizi burada da ağırlamak isteriz. Telefonunuz için çok teşekkür ederim." diye konuştu.











