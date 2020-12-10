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Gündem Bakan Pakdemirli'den Akit TV'de önemli açıklamalar: Su sorunu yaşayacağımızı düşünmüyorum
Gündem

Bakan Pakdemirli'den Akit TV'de önemli açıklamalar: Su sorunu yaşayacağımızı düşünmüyorum

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'de herhangi bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 11:09:00 - 2020-12-10 11:38:22

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Akit TV canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Pakdemirli'nin açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:

Biz aslında destek vermenin haricinde her zaman üreticimize moral verdik. Moral verildiği sürece üreticimiz malı, ürünü üretir.

Tarım ve Orman sektörü haricinde diğer kesimlerinde de yarınlar için moral ve umut olduğu müddetçe daha çok çalışırlar.

Biz her zaman "destek bizden, gayret sizden, bereket Allah'tan" diyoruz.

Sürekli sahadayız. Sahada olan ama Ankara'nın bilmediği bir problem yok. Bir sorun varsa, gece çiftçimiz uyumuyorsa, mutlaka bizim bakanlığımızın ışıkları da açıktır.

Son 20 yıldır ellerin işin üzerinde olduğu bir üretim sistemi benimsendi Türkiye'de. Bu tabii ki başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu iradeyle olan bir şey. Bir sıkıntı olduğu zaman çok sıkı takip ediyor.

(İçme suyu konusu) 2020 su yılı bitti. 2020 su yılının genel performansı normal yağışların altında. Baraj doluluklarımız da normalin yüzde 10-15 gerisinde. Biz bunu bir tarımsal kuraklığa çevirmedik.

Gerçek bir depolama kapasitemiz var. Bu nedenle tarımsal kuraklık yaşamadık.

Bu sene de mevsim normallerinin yarı yarıya daha az yağış alıyoruz.

Müjdeli haber, bu haftadan itibaren yağışlar başlıyor.

Türkiye'de herhangi bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum.

Her şeye rağmen mutlaka su tasarrufu yapmamız gerekiyor.

Kamunun sağlığı ile oynayan firmalara göz açtırmayacağız.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

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