Bakan Pakdemirli'den '172 Alo Meteoroloji' müjdesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Vatandaşlarımıza daha etkin hizmet verebilmek, ulaşılabilirliğimizi artırmak için '172 Alo Meteoroloji Çağrı Merkezi' kuruyoruz. Böylece üretilen hizmet ve ürünler vatandaşlarımıza 24 saat aralıksız iletilecektir.23 Mart 2019 Cumartesi 16:35
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Vatandaşlarımıza daha etkin hizmet verebilmek, ulaşılabilirliğimizi artırmak için '172 Alo Meteoroloji Çağrı Merkezi' kuruyoruz. Böylece üretilen hizmet ve ürünler vatandaşlarımıza 24 saat aralıksız iletilecektir.
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