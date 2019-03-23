Bakan Pakdemirli'den '172 Alo Meteoroloji' müjdesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Vatandaşlarımıza daha etkin hizmet verebilmek, ulaşılabilirliğimizi artırmak için '172 Alo Meteoroloji Çağrı Merkezi' kuruyoruz. Böylece üretilen hizmet ve ürünler vatandaşlarımıza 24 saat aralıksız iletilecektir.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Vatandaşlarımıza daha etkin hizmet verebilmek, ulaşılabilirliğimizi artırmak için '172 Alo Meteoroloji Çağrı Merkezi' kuruyoruz. Böylece üretilen hizmet ve ürünler vatandaşlarımıza 24 saat aralıksız iletilecektir.

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