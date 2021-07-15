Bakan Pakdemirli'den 15 Temmuz mesajı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz gecesi milli iradeyi yok sayarak yola çıkanlar, milli birlik ve beraberliğimizin teminatı olan halkımızın kutlu direnişi ile karşılaşmışlardır. Bu şanlı direnişin destanını yazan kahramanlarımızı selamlıyorum." ifadelerini kullandı.