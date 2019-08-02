Bakan Pakdemirli, yanan alanları havadan inceledi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,10 Temmuz'da Dalaman'da çıkan ve Fethiye ilçesine sıçrayan orman yangınının ardından yürütülen çalışmaları havadan inceledi02 Ağustos 2019 Cuma 22:03
MUĞLA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10 Temmuz'da Dalaman'da çıkan ve Fethiye ilçesine sıçrayan orman yangınıyla ilgili yürütülen temizlik çalışmalarını havadan inceledi.
Havadan bölgeyi inceleyen Pakdemirli'ye çalışmalar hakkında Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey bilgi verdi.
Karacabey, soğutma çalışmalarının hemen ardından bölgede temizlik çalışması yaptıklarını, eylülden itibaren alanda fidan dikme çalışmalarına başlayacaklarını kaydetti.
Dalaman'ın Karacaağaç Mahallesi'nde 10 Temmuz'da başlayıp Fethiye’ye sıçrayan orman yangınında yaklaşık 350 hektarlık alanda etkili olmuş, yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapılmıştı.
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