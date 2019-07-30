Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin en yüksek barajı için tarih verdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yusufeli Barajı’nın Haziran 2021 yılında devreye gireceğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve HES inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli burada yaptığı açıklamada, Yusufeli Barajı’nın yerden 275 metre yükseklikte olduğunu ifade ederek, “Dünyanın üçüncü ya da dördüncü en yüksek barajı Türkiye’nin de en yüksek barajı. 550 megavatlık bir gücü olacak. Bu baraj devreye girdiği zaman senelik 300 milyon dolar doğal gazdan tasarruf edeceğiz. Haziran 2021’de bu baraj devreye girecek. Zor coğrafi koşullar altında böyle bir mega proje üretiliyor. Bu Cumhurbaşkanınızın liderliği, öngörüsü ve vizyonu sayesinde yapılan işlerden bir tanesi. Birçok vatandaşımız evlerinde mega projelerle ilgili belgeseller izliyor. Bunlardan Türkiye’de onlarca, yüzlerce var. Dünyanın en büyük havalimanı, boğazının altından denizin altından geçilmesi, bu ve bunun gibi onlarca proje var. Bunların hepsi belgesellik mühendislik harikası projeler” dedi.

Yusufeli Barajı’nda dağın içinin oyularak ulaşım tünelleri açıldığını anlatan Pakdemirli, "Tabiri caizse keçinin dahi otlamadığı bir yerde bu mega projelerin yapıldığını görüyoruz. En yakın zamanda barajımızın ekonomiye kazandırılması için çalışmalarımız sürüyor” şeklinde konuştu.

"Yeni yerleşimlerde her zaman bir tereddüt vardır"

Yeniden yerleşimlerde her zaman bir tereddüt içinde olur diyen Pakdemirli, “Ilısu örneğine bakacak olursak, Hasankeyf ilçesinden çok daha güzel bir ilçe yapıldı. Evleriyle çarşısıyla yeniden yerleşimiyle düzeniyle hakikaten çok güzel oldu. Yusufeli’nde aynen o şekilde devlet vatandaşıyla yeniden yerleşim yeri yapıyorsa konforun en maksimum düzeye getirecek şekilde yapıyor ve tamamlıyor” dedi.

Bakan Pakdemirli, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yaptığı açıklamada ise "Geçen yıl 866 bin büyükbaş, 2 milyon 682 bin küçükbaş kesilmiş. Bu yıl ise hazırlığımız 1 milyon 217 bin büyükbaş, 3 milyon 895 bin küçükbaş yani Türkiye geçen yıl kesilen hayvanın yüzde 50 daha fazlasına hazırlan durumdadır. Kesimlerden yaklaşık 300 bin ton et bekliyoruz. Et fiyatlarında da önemli bir değişiklik beklemiyoruz” ifadelerini kullandı.

HaySag uygulaması

Kurban alışverişi yapacak vatandaşların HaySag mobil uygulamasını cep telefonlarına indirmelerini isteyen Bakan Pakdemirli, “Uygulamaya hayvanın küpe numarasını yazarak hayvanın bütün şeceresini, nerede doğmuş, kaç yaşında hangi aşıları olmuş annesi kim babası kime kadar hayvanın şeceresini öğrenme şansı var. Özellikle hayvan sağlığı takibi acısından bu son derece önemlidir. Gönül rahatlığıyla vatandaşlarımız hayvan pazarlarından kurbanlarını alsınlar, ibadetlerini yapsınlar ondan sonra kesimlerini gerçekleştirsinler. Kesimler konusunda da görevli veteriner eşliğinde mezbahalarımız hayvan sahiplerimizin vatandaşlarımızın emrine amade, bunları mümkün mertebe hep mezbahalarda kesilmesini biz arzu ediyoruz” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli daha sonra yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve HES projesi inşaatında incelemelerde bulundu. Programa Bakan Pakdemirli’nin yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ve Artvin Valisi Yılmaz Doruk katıldı.