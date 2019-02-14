0553 313 94 23

Bakan Pakdemirli: “Türkiye’nin 18 milyar dolara yaklaşan ihracatı, 12 milyar dolar da ithalatı var”

KIRŞEHİR (İHA) – Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti seçim bürosu açılışından sonra katıldığı Kırşehir Belediyesi ile Alım Garantili Sözleşmeli Tarımsal Üretim Protokolünün imza töreninde konuştu.

14 Şubat 2019 Perşembe 21:31
Bakan Pakdemirli: “Türkiye’nin 18 milyar dolara yaklaşan ihracatı, 12 milyar dolar da ithalatı var”

KIRŞEHİR (İHA) – Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti seçim bürosu açılışından sonra katıldığı Kırşehir Belediyesi ile Alım Garantili Sözleşmeli Tarımsal Üretim Protokolünün imza töreninde konuştu. Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin 18 milyar dolara yaklaşan ihracatı, 12 milyar dolar da ithalatı olduğunu söyledi.


Özel bir otelde Kırşehir Belediyesi ile Alım Garantili Sözleşmeli Tarımsal Üretim Protokolünün imza töreninde konuşan Pakdemirli, “Türkiye’nin 18 milyar dolara yaklaşan ihracatı, 12 milyar dolar da ithalatı vardır. Türkiye tarım ürünleri konusunda net ihracatçı konumundadır” dedi.


Sözleşmeli tarım konusuna önem verdiklerini ifade eden Bakan Pakdemirli, “Sözleşmeli tarımda daha çok üreticinin hakkını koruyacak bir kanun tasarısı üzerinde çalışıyoruz. Sanayici bir malı alırken fiyat aleyhinde geliştiği zaman sözleşmeyi bir kenara bırakıyor, serbest piyasadan alıyor. Bunu karşılıklı olarak düzenleyeceğiz. Üreticiler baştan alacağı parayı bilecek. Hesabını kitabını ona göre yapacak. Sözleşmeli tarım bu açıdan çok önemli. Kooperatifler var, biz varız. Değerli belediyemiz var. 18 bin dekar arazide sözleşmeli tarım yapılıyor olacak. Bunun da Kırşehirimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.


Zaman zaman Türkiye’nin buğdaya, samana muhtaç edildiği şeklinde yanlış eleştirilerin olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, konuşmasını şöyle sürdürdü:


“Bu ülkeyi samana muhtaç ettiniz diyorlar. Yok böyle bir şey. Türkiye’de 66 milyon ton kaba yem var. 9 bin ton saman gelmiş. Yani 150 bin dolarlık saman gelmiş. Ama bunu siyasi malzeme haline getiriyorlar. Milletvekilleri, genel başkanları çıkıp söylüyor. Türkiye’yi buğdaya muhtaç ettiniz diyorlar. Türkiye 24,5 milyon ton üretimiyle, 19 milyon ton tüketimiyle buğdaya muhtaç bir ülke değildir.”


Konuşmanın ardından Bakan Pakdemirli, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkezi Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz tarafından Alım Garantili Sözleşmeli Tarımsal Üretim Protokolü imzalandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 21:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bitlis’te okullara kar engeli
    1. Bitlis’te okullara kar engeli
    2. "İstikrarı, güveni devam ettirebilmek..
    3. ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri,..
    4. Adana'da ev yangını
    5. Alım Garantili Sözleşmeli Tarımsal..
    6. Bakan Turhan Bayburt’ta temaslarda..
    7. Meclis'te kabul edilen Maden Kanunu..
    8. Bakan Pakdemirli: “Türkiye’nin 18..
    9. AK Partiden "14 Şubat" paylaşımı
    10. Litvanya Milli Günü resepsiyonu
    11. "Rakip takımlarımın başkanları TFF..
    12. Oyuncu Emre Kınay, İYİ Parti'den..
    13. Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a olay..
    14. Mansur Yavaş’ın 'Ankara' gafı olay..
    15. GÜNCELLEME - FETÖ'nün "askeri mahrem..
    16. Maden Kanunu kabul edildi
    17. UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 -..
    18. Emiliano Sala için saygı duruşu
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'dan ayrıldı
    20. Bakan Ersoy'dan hayatını kaybeden..
    21. Venezuela'dan "her türlü saldırıya..
    22. Türkoğlu’nda ahır çöktü, 6 hayvan..
    23. Maden Kanunu ile bazı kanun ve..
    24. KKTC Dışişleri Bakanlığı’ndan İran’a..
    25. Galatasaray taraftarından anlamlı..
    26. Bolu-Ankara yolunda zincirleme kaza
    27. Emre Kınay, İYİ Parti'den Başkan adayı..
    28. "Sevgililer" Galata Kulesi'ne yansıdı
    29. MEB'den skandal izin! Tepkiler çığ..
    30. Hindistan’da bombalı saldırı: 10 asker..
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti cevabı!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti cevabı!
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı