0553 313 94 23

Bakan Pakdemirli:“Türk ve Kürt kardeşliği ezelden gelmektedir ebediyete kadar da gidecektir”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bizim Türk ve Kürt kardeşliğimizin önüne set çekmeye hiçbir partinin ve hiç terör örgütünün hakkı yoktur.

21 Mart 2019 Perşembe 21:01
Bakan Pakdemirli:“Türk ve Kürt kardeşliği ezelden gelmektedir ebediyete kadar da gidecektir”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bizim Türk ve Kürt kardeşliğimizin önüne set çekmeye hiçbir partinin ve hiç terör örgütünün hakkı yoktur. Türk ve Kürt kardeşliği ezelden gelmektedir, ebediyete kadar da gidecektir. Bu da böyle bilinsin” dedi.


Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Muhammet Fatih Toprak, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılıç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile birlikte partililerle bir araya geldi. AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinde parti üyeleri tarafından meşalelerle karşılanan Bakan Pakdemirli, burada partililere seslendi.



"Asla düşmanın uyumadığını unutmamamız lazım"


31 Mart seçimlerinde daha çok çalışılması gerekildiğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, “Bir seçime doğru daha gidiyoruz. Bana göre önümüzdeki seçimlerin en önemlisi. Türkiye sürekli olarak istikrarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Yerel bir seçime gidiyoruz. Bu seçimde belediye başkanı seçeceksiniz.17 yıldır sizler bu iktidarın arkasında durdunuz. Allah sizlerden razı olsun. O iktidarda verdiği hizmetlerle, yaptığı eserlerle sizlere layık olmaya çalıştı. Bakın bu seçimde bütün illeri dolaşıyorum, illerde AK Parti dışında kimse sahada yok, bir tek biz varız. Problemleri biliyoruz, dertlerinizi biliyoruz, sıkıntılarınızı biliyoruz, bakanlığımızla ilgili sıkıntılarınızı da biliyoruz. Bizler de bunları çözecek azim de var, kadrolarda var.Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Asla düşmanın uyumadığını unutmamamız lazım. Asla ve asla bir beka problemimizin olduğunu unutmamamız lazım. Bu anlamda bu desteğinizin devamı da son derece önemli, bu desteğin devamı milletin meselesidir” dedi.



"Türk ve Kürt kardeşliği ezelden gelmektedir"


Terörle iş birliğinde olan siyasi partilere oy verilmemesi gerektiğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, “Bizim Türk ve Kürt kardeşliğimizin önüne set çekmeye hiçbir partinin ve hiç terör örgütünün hakkı yoktur. Türk ve Kürt kardeşliği ezelden gelmektedir, ebediyete kadar da gidecektir. Bu da böyle bilinsin. Her problemlere çözüm buluruz. Bu alanda kimsenin bir endişesi olmasın ama yanlışlıkla teröre siyasi tünel kazan adiler ile işbirliği yapanlara bu partilere oyunlarımızın bir tanesinin bile gitmemesine gerekiyor” dedi.


AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise, “Bu millet üzerinde oyun kuranların oyunlarını Adıyaman olarak bozmak zorundayız. Bizler Adıyaman olarak bugüne kadar hep beraber ülkesini, milletini, bayrağının yanında durduk. Her daim değerlerimize karşı duranlara karşı ciddi bir mücadele ortaya koyduk. Adıyaman’da çok bir büyük bir oy oranıyla bir kez daha tarih yazarız. Bizler son 9- 10 günde gecemizi gündüzümüze katacağız” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 21:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tekirdağ'da düzensiz göçmen operasyonları
    1. Tekirdağ'da düzensiz göçmen..
    2. Şenol Güneş: Karar vereceğiz
    3. Akşener'den 'FETÖ' skandalı:..
    4. Traktörün altında kalan sürücü öldü
    5. Yurtta sulh konseyi üyesi Sürer'in son..
    6. Mozambik'teki kasırga ve sel
    7. Başkan Adayı Arslan, muhtarlarla..
    8. "Türk ve Kürt kardeşliği ezelden..
    9. Tunus insani şartlardan yoksun göçmen..
    10. Rusya, Belarus üzerinden Türk..
    11. Kurtulmuş'tan ABD Başkanı Trump'a tepki
    12. Bakan Pakdemirli:“Türk ve Kürt..
    13. Büyükelçi Göktaş, Papa'ya güven..
    14. Bakan Akar, şehit aileleri ve..
    15. Netanyahu’dan Trump’a Golan Tepeleri..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da
    17. Eyüpsultan’da Berat Albayrak’a yoğun..
    18. İmamoğlu: “Ben 10 tane seçim..
    19. Çavuşoğlu'ndan bomba açıklama! 'Maduro..
    20. Arnavutluk-Türkiye maçına doğru
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden İzmir’e..
    22. Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Irak' mesajı
    23. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş:..
    24. "Türkiye’nin her yerinde iktidar..
    25. "Terör örgütünün ipini söküyoruz"
    26. Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı
    27. İBB Başkanı Uysal: "Kıyamete kadar bu..
    28. Manisa’da traktör devrildi: 1 ölü
    29. İngiliz iş dünyasından "olağanüstü..
    30. Altaylı futbolcular, down sendromlu..
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!