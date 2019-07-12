Bakan Pakdemirli: "Spekülasyonlara inanmayın, Muğlalıları fidan dikmeye davet ediyorum”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dalaman-Göcek yangınında soğutma çalışmalarına başlandığını belirterek, "Sosyal medya üzerinden yapılan spekülasyonlara aldırmayın. Tüm Muğlalıları sonbaharın başında Eylül ayında buraya fidan dikmeye davet ediyorum” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dalaman’ın Karacağaç Mahallesi’nde önceki gün saat 16.00 sıralarında başlayan ve ardından Fethiye’nin Göcek Mahallesi’ne sıçrayan orman yangının son durumu hakkında bilgiler verdi.

Dalaman’da başlayıp Göcek’e sıçrayan yangına 2 gündür aralıksız olarak müdahale edildiğine dikkat çeken Bakan Pakdemirli, “Artık sona doğru geliyoruz. Bugün itibariyle soğutma çalışmalarına başladık. Gece boyu karadan yapılan çalışmaları bizzat yerinse takip ettim. Sabah helikopterle alanı havadan inceleyerek, son talimatları verdim. Bölgedeki helikopter sayımızı 13’den 19’a çıkardık. Havadan müdahale imkanımızı artırırken karadan da 105 arazöz, 20 iş makinesi ve 520 personelle çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor. Meteorolojik verilere göre bölgede öğleden sonra rüzgarın etkisini artırması bekleniyor. Onun için daha fazla bir çaba harcıyoruz” diye konuştu.

“Yanan alanları suyla dövüyoruz”

Yapılan başarılı çalışma sayesinde yangınla mücadelede önemli bir mesafe katedildiğine dikkat çeken Bakan Pakdemirli, “Bugün gördüğümüz tablo, düne göre daha iyi. Kabaca 350-400 hektar alanın zarar gördüğünü söyleyebiliriz. Halen 30-50 hektarlık bir alanda tütmeler var. Tabiri caizse bu alanları suyla dövüyoruz. Havadan müdahale kadar kara çalışmaları da önemli. Arazi sarp ve girmesi zor. Bu yüzden Halen yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Öğleden sonra rüzgarın şiddetini artırması beklendiğinden ekiplerimizin dikkatli olması gerekiyor. Başarı geri götürmemek adına yoğun bir şekilde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

“Spekülasyonlara inanmayın”

Sosyal medyada yangının büyüdüğü ve yanan alanların kullanımıyla ilgili olarak spekülasyonlar yapıldığına dikkat çeken Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

“Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla tatillerine devam etsin. Bölgeye tatile gelmeyi düşünenler varsa, tereddüt e etmeden buraya gelebilirler. Yerleşim alanlarıyla ilgili en ufak bir tehdit söz konusu değil. Sosyal medya üzerinden yapılan spekülasyonlara aldırmayın. Tüm Muğlalıları sonbaharın başında Eylül ayında buraya fidan dikmeye davet ediyorum."

“Vatandaş orman teşkilatına sahip çıktı”

Bölge halkının 2 gündür canı pahasını yangını söndürmek için mücadele eden orman teşkilatıyla örnek bir dayanışma sergilediğine dikkat çeken Pakdemirli, “Önümüzde kritik bir süreç var. Yangın tamamen sönünceye kadar çalışmalarımız devam edecek. Ekiplerimiz 2 gündür aralıksız çalışıyor. Onlara moral ve destek olmak üzere ben de sahaya gidip onlarla birlikte oluyorum. Çalışmalardan memnun olan vatandaşlarımız, personelimize çay ve yiyecek getiriyor. Onlara çok teşekkür ediyorum. Gördüğümüz bu tablo ve dayanışma bizleri mutlu etti” diyerek sözlerini noktaladı.