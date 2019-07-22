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Bakan Pakdemirli soruları yanıtladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "(İspanya'dan Türkiye'ye getirilen hayvanlar) Hayvanlara el koyduk, her türlü kan alındı, 21 günlük karantina süresi devam ediyor. Karantina sonunda sağlıklı değilse itlaf ediyorsunuz"- "Hayvanlar İspanya'dan alınarak Lübnan için yola çıkmış ama evrakta bir sahtekarlık yapılarak Türkiye'ye sokulmak istenmiş"

22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:45
Bakan Pakdemirli soruları yanıtladı

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İspanya'dan Türkiye'ye getirilen hayvanlara ilişkin olarak, "Hayvanlara el koyduk, her türlü kan alındı, 21 günlük karantina süresi devam ediyor. Karantina sonunda sağlıklı değilse itlaf ediyorsunuz." dedi.

Bakan Pakdemirli, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde düzenlenen "Yeraltı Barajları Eylem Planı" tanıtım toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İspanya'dan getirilen ve belgede sahtecilik yapıldığı anlaşılan hayvanlara yönelik soru üzerine Pakdemirli, söz konusu hayvanların İspanya'dan yola çıkıp, Lübnan'a gitmesinin planlandığını ancak Türkiye'ye getirildiğinin tespit edildiğini aktardı.

Pakdemirli, bakanlığın şüphe ve tespitleri üzerine hayvanların kontrol belgelerinde sahtekarlık yapıldığının görüldüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bundan sonra hayvanlara el koyduk. Hayvanlar karantina altında, her türlü kan alındı. Hiçbir sıkıntı yok, karantina süresi devam ediyor. Karantinada Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü 21 gün süre veriyor. Bu 21 gün süre içerisinde siz karantina tedbirlerini alıyorsunuz ve sağlıklıysa hayvanları Türkiye'ye ithal edip millileştiriyorsunuz, sağlıklı değilse de itlaf ediyorsunuz. Normal şartlarda İspanya'dan alınarak Lübnan için yola çıkmış ama evrakta bir sahtekarlık yapılarak Türkiye'ye sokulmak istenmiş."

- "Siyasete alet edilemeyecek bir konu"

Tarihte bir ilk niteliği taşıyacak şekilde Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünün şüphe üzerine İspanya'dan gıda kontrol sertifikalarını doğrulama yoluna gittiğine dikkati çeken Pakdemirli, bu kapsamda sertifikalarda değişiklik olduğunu görerek, hayvanlara el konulduğunu söyledi.

Pakdemirli, hayvanlara ilişkin millileştirme prosedürünün devam ettiğini bildirerek, şöyle devam etti:

"Konu tamamen teknik, siyasete alet edilemeyecek bir konudur. Cumhuriyet savcılarına intikal etmiş bir konudur. Yani konu, hem teknik, bakanlığımızca değerlendirilecek, hem de suç tarafı olan, günlük siyasete mal edilmemesi gereken bir konudur. Bırakalım teknik adamlar işlerini yapsınlar. Arkadaşlarımız işlerini de gayet güzel yapıyorlar. Bu konudaki neticeler çıktıkça kamuoyuyla paylaşmaya devam ederiz."

Bazı bakanlık bürokratlarının görevden alınmasına yönelik soru üzerine de Pakdemirli, "Mahkeme kadıya mülk değil. Bu bir bayrak yarışı, gidenlerle gelenlerin arasında 'Gidenler kötüdür, gelenler iyidir' diye bir şey yok. Bu bayrak yarışında bazen yorulan arkadaşlarımız olabilir. Bazen görev tazelemesi gereken arkadaşlar olabilir. Bazen de değişiklik gerekiyor olabilir. Bunlar bakanlığın, Cumhurbaşkanımızın takdirindedir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Üreticinin yanındayız"

Öte yandan Pakdemirli, fındık konusunda Karadeniz Bölgesi milletvekilleriyle toplantı yaptıklarını belirterek, fiyattan kaliteye ve bölgesel iş birliklerine kadar pek çok konuyu değerlendirdiklerini söyledi.

Bakanlık olarak konuya ilişkin en kısa zamanda çalışmalarını bitirerek, üreticinin yanında olduklarını göstereceklerini vurgulayan Pakdemirli, "Üreticilerimize de bu çalışmaların tamamlanması için bir miktar daha sabretmelerini tavsiye ediyoruz. En yakın zamanda üreticilerimizi rahatlatma yolunda gerekli adımları atıyor olacağız." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:45
  1. fındık
  2. hayvan
  3. ithalat
  4. Karantina
  5. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  6. Yeraltı Barajları Eylem Planı

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