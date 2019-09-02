Bakan Pakdemirli'den 'orman yangıları' eleştirisi: PKK'ya bir laf söylemediler
Son dönemde çıkan orman yangınlarıyla ilgili ağır eleştirilere maruz kaldıklarını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "İzmir ve Türkiye genelindeki siyasetçilerimiz bizi 'ormana yetersiz müdahale olduğunu' söyleyerek eleştirirken, yangınları üstlenen PKK'ya bir laf söylemelerini, lanetlemelerini bekliyorduk ama olmadı" dedi.02 Eylül 2019 Pazartesi 13:06
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Ağacı ve orman yangınlarını konuşurken ne yazık ki ağır eleştirildiğimizi söyleyeceğim. Bu kadar ağır eleştiri altındayken, İzmir ve Türkiye genelindeki siyasetçilerimiz bizi 'ormana yetersiz müdahale olduğunu' söyleyerek eleştirirken, yangınları üstlenen PKK'ya bir laf söylemelerini, lanetlemelerini bekliyorduk ama olmadı. Herhalde bundan sonra olacaktır." açıklamasında bulundu.
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