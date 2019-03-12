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Bakan Pakdemirli Kars’ta

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ziyaretler ve toplantılara katılmak üzere Kars’a gitti.

12 Mart 2019 Salı 14:09
Bakan Pakdemirli Kars’ta

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Cumhur İttifakı’na inanmayanları inandırmak için tek tek kapı kapı dolaşacaklarını belirterek, "Yüzyıllardır bu topraklardayız ama kimse kimsenin hangi etnik yapıdan olduğunun bilmez. Sadece kardeşliğini ve birbirine olan dayanışmasını bilir" dedi.

 

Bir takım ziyaretler ve toplantılara katılmak üzere Kars’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TBMM Tarım ve Köyişleri Komisyon Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ve beraberindekiler, Kars Cumhur İttifakı (MHP) Seçim Bürosunda yöresel aşıklarla karşılandı.

 

Cumhur İttifiakı seçim bürosuna ziyaretinden dolayı Bakan Pakdemirli’ye teşekkür eden MHP Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik, Kars’ta tarihi bir gün yaşandığını söyledi. Nazik, "Cumhur İttifakı’nın anlamı her gün geçtikçe yerine oturuyor. Birlik ve beraberlik içinde ayrıştırmadan, ötekileştirmeden herkesi bağrımıza basarak Allah nasip ederse 1 Nisan’da Cumhurbaşkanımıza ve Genel Başkanımız Devlet Bey’e Kars’ın belediyesini armağan edeceğiz" dedi.



"Bu millet çok zorluklar gördü"

 

Kars’ta Cumhur İttifakını destekleyeceklerini, buna inanmayanları da inandırmak için tek tek, kapı kapı dolaşacaklarını ifade eden Bakan Pakdemirli, "Bugün kurucu meclisimiz ve 1. meclisimiz de İstiklal Marşımızın kabulünün 98. yıl dönümü 98 yıl önce farklı etnik gruptan olan insanların hep bir araya getiren bir harç olmuştur İstiklal Marşımız. O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli. Buna saygısızlık yapanlar da var. Kars 31 Mart’ta buna cevap verecek mi? Bu milletin 4-5 tane temel değeri var; ek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet. Bu şartlar olduğu sürece biz hep birlikte hep beraber oluruz. Türkiye sadece son dönem de değil sürekli iktidarsızlaştırılmaya çalışıldı. 2023 hedeflerimizden geri kalma uğruna Türk milletinin başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Gezi olaylarında 4-5 tane ağaç kesilecek diye ortalığı veryansın ettiler" diye konuştu.

 

"Benim de başında bulunduğum Tarım ve Orman Bakanlığı bu ülkede 4.5 milyar fidanı toprakla buluşturmuş ve ağacı seven en başta liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve kadroları ağaç için her şeyi yapmış bir hükümeti sırf ağaç için Gezi olaylarını çıkarttılar" diyen Bakan Pakdemirli şunları söyledi:

 

"Bu millet çok zorluklar gördü. Bir soğan ekmeği 10 kişi bölüştüler. Asla esareti ve bayrağın başka bir bayrak tarafından gölgelenmesini kabul etmediler. Cumhur İttifakı olarak tek tek kapıları dolaşacağız. Diyeceğiz ki haydi dostum, haydi arkadaşım bu Recep Tayyip Erdoğan’ın meselesi değil, bu Devlet Bahçeli’nin meselesi değil, bu geleceğin meselesidir bu milletin meselesidir, bu çocuklarının geleceğinin meselesidir bu işi anlatmamız gerekir. Türkiye’nin çok ciddi bir beka problemleri vardır bu işi de aşmamız gerekiyor. Koalisyon çıkarmayacak ve istikrar sağlayacak yönetim sistemini Cumhur İttifakı ile beraber geçtik. Bundan sonra Türkiye’yi daha aydınlık günler bekliyor. Kars’ta Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğiz. Buna inanmayanları da inandıracağız ve tek tek kapı kapı dolaşacağız. Çetin Nazik kardeşimiz hem nazik hem çetin haksıza hukuksuza çetin, mazluma da nazik. 31 Mart’ta Cumhur İttifakımızın adayını Kars’ta belediye başkanı olarak göreceğiz. 31 Mart’tan sonra tarım ve hayvancılık alanında çok ileri seviye de olan Kars’ımıza Çetin Nazik kardeşim emredecek, Tarım ve Orman Bakanı yapacak, Çetin Nazik kardeşim emredecek hükümet yapacak."

 

Bakan Pakdemirli ve beraberindekiler daha sonra Tarım ve Orman Sektör Toplantısına katılmak için Cumhur İttifakı (MHP) seçim bürosundan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:09
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