Bakan Pakdemirli İzmir'de orman alanlarını inceledi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de geçen yıl yangından etkilenen orman alanlarını havadan incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Menderes ilçesinde geçen yıl meydana gelen yangından etkilenen orman bölgesini havadan kontrol etti. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den bilgi alan Pakdemirli, bölgedeki ağaçlandırma faaliyetlerini gözden geçirdi. İzmir Valisi de yanında bulundu Bakan Pakdemirli'ye incelemesinde İzmir Valisi Erol Ayyıldız da eşlik etti. Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi yakınında, geçen yıl 1 Temmuz'da yangın çıkmış, yangında yaklaşık bin hektar orman arazisi zarar görmüştü. Yangının söndürülmesinin ardından Bakanlık bölgede ağaçlandırma çalışmasına başlamıştı.

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