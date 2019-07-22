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Bakan Pakdemirli, “İspanya’dan ithal edilen hayvanların karantina süreci devam ediyor”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeraltı barajlarına dikkat çekmek ve faydalarını kamuoyuyla paylaşmak adına düzenlenen “Yeraltı Barajları Eylem Planı” adlı tanıtım toplantısı ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:40
Bakan Pakdemirli, “İspanya’dan ithal edilen hayvanların karantina süreci devam ediyor”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeraltı barajlarına dikkat çekmek ve faydalarını kamuoyuyla paylaşmak adına düzenlenen “Yeraltı Barajları Eylem Planı” adlı tanıtım toplantısı ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde düzenlenen “Yeraltı Barajları Eylem Planı” adlı tanıtım toplantısı ardından İspanya’dan ithal edilen besilik canlı hayvanların sertifikalarının sahte çıkması ve Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki 6 bürokratın görevlerine son verilmesi üzerine konuştu.



“Karantina süresi devam ediyor”


Kurban Bayramı öncesi İspanya’dan ithal edilen 2 bin 939 besilik canlı hayvanın veteriner sağlık sertifikaları sahte çıkması hakkında gelen soruyu yanıtlayan Pakdemirli, “Gelen hayvanlarla ilgili İspanya’dan yola çıkıp Lübnan’a gitmesi planlanan ama sonrasında bizim şüphelerimiz ve tespitimiz üzerine Türkiye’ye getirilen hayvanların kontrol belgelerinde bir sahtekarlık yapılmış. Bu hayvanlara el koyduk ve karantina altına aldık. Bu hayvanlardan her türlü kan alındı, hiçbir sıkıntı yok karantina süresi devam ediyor. Böyle bir durumda biliyorsunuz; Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü 21 gün süre veriyor. Bu 21 gün süre içerisinde karantina tedbirlerini aldıktan sonra sağlıklıysa hayvanları Türkiye’ye ithal edip millileştiriyorsunuz. Sağlıklı değilse de itlaf ediyorsunuz. Normal şartlarda İspanya’dan alınıp Lübnan’a götürülmek için yola çıkarılmış ama bir evrakta sahtekarlık yapılarak Türkiye’ye sokulmak istenmiş. Türkiye tarihinde bir ilk olarak Gıda Kontrol Genel Müdürlüğümüz çok güzel bir çalışmayla şüphe üzerine bu konuda İspanya’da Gıda Kontrol sertifikalarını doğrulama yoluna gitmiştir. Bu sertifikalarda değişiklik olduğu için hayvanlara el konuldu ve hayvanların millileşme yolundaki prosedürü devam ediyor. Konu tamamen teknik bir konu, siyasete alet edilmeyecek bir konu. Cumhuriyet Savcılığına intikal etmiş bir konu. Bırakalım teknik adamlar görevlerini yapsınlar günlük siyasete alet edilmemesi gereken bir konu. Bu konuda neticeler çıktıkça da paylaşmaya devam ederiz" şeklinde konuştu.



“Bu bir bayrak yarışı”


Tarım ve Orman Bakanlığında görevden alınan 6 bürokrat hakkında basın mensuplarından gelen soruyu cevaplayan Pakdemirli, "Bu bir bayrak yarışı gidenler kötüdür gelenler iyidir diye bir şey yok. Bu bayrak yarışında bazen yorulan arkadaşlarımız olabilir. Bazen görev tazelemesi gereken arkadaşlar olabilir, değişiklik gerekiyor olabilir. Bunlar Bakanımızın, Bakanlığın ve Cumhurbaşkanı’nın takdirindedir. Bunlar gerektiğinde, gerektiği koşullarda yapılır” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:40
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