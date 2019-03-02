Bakan Pakdemirli: "Güvenlik ile ilgili problemlerimiz kalmadı"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Gelirken uçakla baktım gerçekten çok güzel bir coğrafya burası, buraları güzelleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Terör örgütünün saldırıları bu bölgenin gelişmesinde hep engel oldu. Son yıllarda devletin kararlığı sayesinde örgütün varlığını minimize ettik. Güvenlik ile ilgili problemlerimiz kalmadı." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Şırnak’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilk Şırnak Devlet Hastanesine geçerek İdil ilçesinde kayalıklardan düşerek omurgasını kıran 22 yaşındaki çoban Aziz Akut’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Akut’un sağlık durumu ile ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Pakdemirli, buradan Şırnak Valiliğine geçti. Pakdemirli, Valilik makamında Vali Mehmet Aktaş’la basına kapalı görüştükten sonra çıkışta vatandaşlara fidan dağıttı.

Ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Bakan Pakdemirli, konferans salonunda partililere hitaben yaptığı konuşmasında, kentin terör saldırılarında büyük travmalar yaşandığını belirterek, “PKK, 80’li yıllardan bugüne kadar ülkeyi istikrarsızlaştırmak ve bölmeye çalıştı. Gelirken uçakla baktım gerçekten çok güzel bir coğrafya burası, buraları güzelleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Terör örgütünün saldırıları bu bölgenin gelişmesinde hep engel oldu. Son yıllarda devletin kararlığı sayesinde örgütün varlığını minimize ettik. Güvenlik ile ilgili problemlerimiz kalmadı. Bu bölgenin tarımla, hayvancılıkla, kültürel değerleriyle çok iyi bir yere geleceğine inanıyorum." dedi. Pakdemirli, "Kürt Türk ayırımını yapanlar bir Meclise baksınlar, Meclisin yarısından çoğu Kürt kökenlidir. Siz daha neyin kavgasını yapıyorsunuz. Kimse Türk-Kürt kardeşliğinin arasına giremez." diye konuştu.

Daha sonra bir otelde düzenlenen “Tarım ve Orman Sektör Değerlendirme Toplantısı’na katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Sabah gelirken uçaktan baktım çok verimli ovalar var. Çok güzel coğrafya var. Allah bu coğrafyada aslında her şeyi vermiş. Vermediği tek şeyse bu güvenlik probleminin tamamen aşılmamasıdır. O yüzden bu coğrafya hakikaten çok güzel bir coğrafya. Devlette bugüne kadar yapacağını yapmış. Devletin bizim dönemimiz için demiyorum ama bizden önceki dönemler için bir özür borcu olabilir. Doğuya bir özür borcumuz olabilir. Cumhuriyet tarihi boyunca belli kesimler tek bir ulus devleti oluşturmak uğruna ötekileştirilmiş veya varsayılmamış. Aleviler, Kürtler, şu bu, Sünni diye ciddi ciddi ayrımcılık yapmışız. Ve herkesin etnik kimliğini istediği yaşamasına dacumhuriyetin yeni yönetimi razı olmamış. O günde böyle bir ulus devletçi akımı varmış. Tek tip, tek tornadan çıkma toplum. Bazı kesimler yok sayılmış. Devletin bu konuda belki bir özre ihtiyacı vardır. Ama zaten bunlar AK Parti döneminde olmamış. Şuan herkes istediği şekilde etnik kimliğini yaşayabilir. İstediğini yapabiliyor. Türkiye’nin Türk Kürt meselesi diye bir şeyi yok. Bir şey kalmamış durumda. Kürt kökenli Cumhurbaşkanımız oldu. Meclis başkanımız, yöneticilerim, bakan yardımcılarımız oldu. Bakanlığımızın teşkilatımızın belki yüzde 80’i doğu kökenli. Hepsi ile iyi anlaşıyoruz. Aslında Türkiye’nin böyle bir sorunu yok. Türkiye’nin Türk ve Kürtlerin arasına girecek bir terör örgütüne ihtiyacı yok. Türk ve Kürt kardeşliği ezelden beri vardır. Ve sonsuza kadarda olacaktır” şeklinde konuştu.

Şırnak’ta son 17 yılda Tarım ve Orman alanında yapılan yatırımları ile ilgili bilgi veren Bakan Pakdemirli, “Son 17 yılda Şırnak’a neler yapılmış. 596 milyon TL bu devlet hibe vermiş. Tarımsal hasılatı Şırnak’ta 3 kat artmış. Bunca güvenlik sıkıntısına rağmen hasılatımız artıyor. Bu problemlerin olmadığını düşünün bu bölgede 6-7 mislini artırır. Genç çiftçilerimize 16 milyon hibe vermişiz. Kırsal kalkınmada 16 milyon hibe, büyükbaş hayvan sayımızda yüzde 208 artmış. Küçükbaş hayvan sayımız dört misli artmış. Sürt üretiminde 6 misli artmış 120 tona gelmişiz. Bal üretiminde 8 kat artmışız 373 tona üretmişiz. Orman ve su alanlarında 1.1 milyar yatırım yapmışız. İçme suyu, 2 adet baraj, 26 dere ıslahı, 1 milyon fidan dikimi, 2 bal ormanı, Uludere mesire yeri, 260 aileye 5.2 milyon lira hibe ve 12 adet meteoroloji istasyonu yapmışız. Sadece bizim Bakanlığımız ile ilgili olanlar bunlar.Çiftçilerimiz elektriği yüzde 12 daha ucuz alacak. Çiftçilerimizin borçlarını yüzde 10 yapılandırma ile yaptık. Şırnak’ta organize hayvan bölgesi yapmayı planlıyoruz” ifadesini kullandı.

Cizre’de içme suyu arıtma tesisini tamamladıklarını ifade eden Bakan Pakdemirli, “Şırnak’ın Devlet Su İşleri ile ilgili Cizre ilçesine yıllık 19 milyon metreküp içme suyu verecek arıtma tesisini tamamladık. Silopi Başverimli beldemizin 2045 yılına kadar ihtiyacı olan olan suyu Başverimli beldemize getirdik. Uludere Dağdibi ve Beytüşşebap, Bolağaç köyümüzde dereleri taşkınlardan koruyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Silopi Çalışkan beldemizde de dere ıslah çalışması başlattık. Şırnak merkezde ise dört tane dere ıslahı çalışmamız devam ediyor. Şırnak Uludere’de 5 adet barajımız tamamlandı. Karayollarının yol değişikliği ile birlikte su tutmaya başlayacak. Orman Genel Müdürlüğü ile ilgili 16 aileye 500 bin lira hibe vereceğiz. 3 köyde 12 bin adet menengiç ağacına fıstık aşısı yapacağız ve köylerimizin kullanımına sunacağız. 45 okul bahçesine toplam 13 bin fidan dikeceğiz. 10 ibadethane bahçesine, 8 mezarlığa ve hastane bahçelerine 13 bin adet fidan dikeceğiz. Karayollarımızın çevrelerine 20 bin adet fidan dikeceğiz. Özel ağaçlandırma çalışmalarımız, badem, ceviz, Siirt fıstığı gibi fidanları burada ikamet edenler yüzde 65 hibe vereceğiz. Çiftçi ve üretici kardeşimiz bizim başımızın tacıdır. Çiftçimizin ve üreticimizin sonuna kadar yanındayız. Biz destek vereceğiz sizlerde üreteceksiniz. Çoluk ve çocuğunuzun geleceğini düşünün. Camilerimizi bombalayan, bizim yaptığımız barajları bombalayan, dikmiş olduğunuz ormanları yakan, taş üstünde taş bırakmayan mı yoksa, sizlere hizmetkar olamaya bir başkan adayı ile mi işbirliği yapacağız. Bu kararı birlikte alacağız. Bu kararı aldıktan sonra Şırnak’ın önünün çok açık olduğuna inanıyorum” açıklamasında bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli ve toplantıya katılanlar hatıra fotoğrafı çektirdi.