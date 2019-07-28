0553 313 94 23

Bakan Pakdemirli genç veterineri sosyal medyadan kutladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bingöl’de görevli veteriner hekim Cengiz Demirtaş’ın çalışmalarını sosyal medya hesabından paylaşarak, emek ve özverisinden dolayı genç veterineri kutladı.

28 Temmuz 2019 Pazar 12:31
Bakan Pakdemirli genç veterineri sosyal medyadan kutladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bingöl’de görevli veteriner hekim Cengiz Demirtaş’ın çalışmalarını sosyal medya hesabından paylaşarak, emek ve özverisinden dolayı genç veterineri kutladı.


Bingöl’de görevli veteriner hekim Cengiz Demirtaş’ın geçtiğimiz günlerde Bingöl’ün Genç ilçesine 50 kilometre mesafedeki Yenisu köyü ve bağlı mezralarında küpeleme, sağlık taraması ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ile mücadele kapsamında zor şartlardaki saha çalışması ve çiftçileri bilgilendirmesi objektiflere yansıdı. Genç veteriner görev yerine giderken zor arazi şartlarıyla mücadele ederken, yaşlı bir köylüye de yardım etmeyi ihmal etmedi. Köylüye yardımcı olup dereden geçmesini sağlayan genç veteriner, bir insanın her şartta vatanına karşı sorumluluklarını yerine getirilebileceğini bir kez daha ortaya koydu.



Bakan Pakdemirli’den genç veterinere kutlama


Bu emek ve özveri görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bingöl’ün Yenisu köyü ve bağlı mezralarında küpeleme, sağlık taraması ve KırımKongo hastalığı ile mücadele kapsamında saha çalışması yapan veteriner hekim arkadaşımız Cengiz Demirtaş’ı, her şartta işini gönülden yapan tüm kardeşlerimi kutluyorum” ifadelerini kullandı.



Bingöl’de çiftçi eğitimleri aralıksız sürüyor


Diğer yandan bu yılın ilk 6 ayında Bingöl’ün merkez ilçesine bağlı 11 köyde toplam 325 kadın çiftçiye, 26 köyde ise toplam 847 erkek çiftçiye modern büyükbaş hayvan yetiştiriciliği eğitimi verildi. İl genelinde ise 148 köyde modern büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, bitkisel üretim ve hayvancılık desteklemeleri, arıcılık, tarım sigortaları uygulamaları, bitki ve hayvan hastalıklarına karşı korunma yolları konularında 148 çiftçi toplantısı düzenlendi ve bu toplantılara 2 bin 815 çiftçinin katılımı sağlandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 12:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akıllı mühimmat "Atom" göreve başlıyor
    1. Akıllı mühimmat "Atom" göreve başlıyor
    2. Bakan Pakdemirli genç veterineri..
    3. Iğdır’da trafik eğitimleri devam ediyor
    4. Meclise sunulan kanun tekliflerinde 3..
    5. Şırnak'ta 2 PKK'lı teröristin etkisiz..
    6. ABD'li politikacı uçan nesnelere..
    7. Önce kurşunladılar sonra kundakladılar
    8. Sıcak hava dalgasıyla nasıl mücadele..
    9. İstanbul'da DHKP-C operasyonu! 1 gözaltı
    10. Diyarbakırlı kadınlar, ektikleri..
    11. Kendini DEAŞ emiri olarak gösterip..
    12. Abbas Gündüz: "AYM’nin kararı facia..
    13. Yusuf Kaplan'dan AK Parti'ye flaş..
    14. CHP o ilçeyi beton yığınına dönüştürdü!
    15. KKKA şüphesiyle hastaneye kaldırılan..
    16. 600 bin Adanalıyı sağlıklı içme suyuna..
    17. İçişleri Bakanlığından ülke genelinde..
    18. Erdemli’de uyuşturucu operasyonu
    19. Filmden esinlendi! 2 yıl içinde 81 il,..
    20. Şanlıurfa’nın tarihi Hüseyniye..
    21. Azerbaycan-İran sınırında çatışma: 1..
    22. Manisa'da fabrikada yangın
    23. Otomobil yayla dönüşü uçuruma..
    24. Kuzey Kore’nin alıkoyduğu Rus gemisi..
    25. Yürüme engelli genç akülü tekerlekli..
    26. (Özel Haber) Fabrikasyon ürünler..
    27. Antalya’da merdiven altı üretilen bin..
    28. Fenerbahçe'de 2 sakatlık depremi birden
    29. Rusya'dan kritik S-400 açıklaması
    30. İngiliz medyası gerçekleri duyurdu!..
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    F-35 satın aldılar… Tüm sistemleri değişecek
    F-35 satın aldılar… Tüm sistemleri değişecek