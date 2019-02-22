Bakan Pakdemirli Ege Üniversitesinde ders verdi

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde (İİBF) ders verdi. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Pakdemirli'nin İİBF'deki ilk dersine İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da eşlik etti. Budak, Bakan Pakdemirli'ye üniversitenin rozetini taktı. Bakan Pakdemirli'nin bilgi birikimini üniversite öğrencileriyle paylaşacağı ve 2018-2019 bahar yarıyılında İİBF İktisat Bölümü 4. sınıf öğrencilerine "Dış Ticaret Politikaları, Sanayileşme ve Gelişme", 3. sınıf öğrencilerine ise "Tarım Piyasaları Analizi" derslerini anlatacağı kaydedildi.



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