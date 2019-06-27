0553 313 94 23

Bakan Pakdemirli: "Bölgesel Kalkınma Projeleri kapsamında 41 ilimizde 650 hayvancılık projesine 100 milyon lira hibe destek veriyoruz. Böylelikle yaklaşık 250 milyon lira yeni hayvancılık yatırımı kazandırıyoruz."

Bakan Pakdemirli: "Bölgesel Kalkınma Projeleri kapsamında 41 ilimizde 650 hayvancılık projesine 100 milyon lira hibe destek veriyoruz.

27 Haziran 2019 Perşembe 10:55
Bakan Pakdemirli: "Bölgesel Kalkınma Projeleri kapsamında 41 ilimizde 650 hayvancılık projesine 100 milyon lira hibe destek veriyoruz. Böylelikle yaklaşık 250 milyon lira yeni hayvancılık yatırımı kazandırıyoruz."

Bakan Pakdemirli: "Bölgesel Kalkınma Projeleri kapsamında 41 ilimizde 650 hayvancılık projesine 100 milyon lira hibe destek veriyoruz. Böylelikle yaklaşık 250 milyon lira yeni hayvancılık yatırımı kazandırıyoruz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uyuşturucu ile mücadele standı kuruldu
    1. Uyuşturucu ile mücadele standı kuruldu
    2. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Baro..
    3. Hatay Büyükşehir Belediyespor'da..
    4. Yaralı kargaya vatandaşlar sahip çıktı
    5. Erdoğan: "Şartlar ne olursa olsun..
    6. Adalet Komisyonu sporda şiddeti..
    7. Süpürge sapıyla gelen 2 Avrupa, 1..
    8. Van İl Müftülüğüne Ömer Keskin..
    9. Sulama kanalına düşen ineğe kurtarma..
    10. Türk karayolu taşımacılarının..
    11. "HAMR" Ankara’da sahnelendi
    12. E-5 yanyolunda büyük yangın! Trafik..
    13. Pompalı tüfekle arkadaşını öldüren..
    14. Ayak topuklarındaki çatlakları..
    15. Büyükşehirin yetenek avcıları iş..
    16. Merkel yine titrerken görüntülendi
    17. 58 metre ve 15 ton ağırlığındaki..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeli..
    19. 3 yıl geçti ilk ödemeler yapıldı
    20. Rektör Köse, Vali Yazıcı’yı ziyaret..
    21. Ataşehir'de engelli vatandaşların..
    22. Trump’tan Hindistan’a gümrük uyarısı
    23. Türk kirazına uluslararası lezzet..
    24. Burak Özçivit, Romanya'da..
    25. Uluslararası Af Örgütünden İran'a..
    26. Altındağ’da rengârenk yıl sonu
    27. Altındağ’da rengârenk yıl sonu
    28. E-devlet de engelsiz olacak
    29. Yıldızlar Yatırım Holding'in büyüme..
    30. Seyir halindeki otomobil alev alev..
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Laikçi yobazdan örtülüye alçak saldırı! "Özgür ülkede yaşıyorum" dedi, hakaretler savurdu
    Laikçi yobazdan örtülüye alçak saldırı! "Özgür ülkede yaşıyorum" dedi, hakaretler savurdu