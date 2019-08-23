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Bakan Pakdemirli'den net cevap: Pilotluk yaptım, bana yutturamazlar!

İzmir’de 3 günün sonunda kontrol altına alınabilen orman yangınında 'THK uçakları' tartışması sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Pilotluk sertifikam var, bana yutturamazlar" dedi.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:26
Bakan Pakdemirli'den net cevap: Pilotluk yaptım, bana yutturamazlar!

İzmir'de 3 gün süren ve 500 hektarlık ormanı küle çeviren yangın sonrası Türk Hava Kurumu (THK)'nun yangın söndürme uçakları gündeme oturdu. Tarım ve Orman Bakanlığı 'uçaklarımız bozuk değil' diyen THK hakkında son dakika açıklamalar yaptı.

"THK, CHP ile el ele verdi"

Konuya ilişkin Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a konuşan  Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Biz yangına en iyi, en etkili şekilde müdahale ederken Türk Hava Kurumu, sırf kendi çıkarları için bizim yaptığımız bu çalışmayı baltalamaya çalıştı. CHP ile el ele verip yalan yanlış bilgiler yaydı. Milletin kafasını karıştırdılar. Mesele bu" dedi.

Hakan, Pakdemirli'nin  "Türk Hava Kurumu’nun elindeki uçakların berbat durumda olduğunu söylediniz. Bu konu biraz da sizin sorumluluğunuzda değil mi?" sorusuna "Türk Hava Kurumu’nun bir dernek olduğunu, uçaklarla ilgili görevini hakkıyla yapmadığını" söylediğini belirterek "Bunun sorumluluğu neden bende olsun" dediğini aktardı.

"Pilotum, işten anlarım"

Hakan'ın "Bakan Pakdemirli: Ben pilotum bana yutturamazlar" başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine şöyle devam etti:

Bakan Pakdemirli, uçaktan ve uçuştan anladığını söyledi. “Nasıl anlıyorsunuz” sorusuna ise şu cevabı verdi: “Pilotluk sertifikam var. 17 yaşımda iken Avrupa’nın en genç pilotu oldum. THK’da da uçtum, havacılık kulüplerinde de... Şu anda bir jeti uçurabilirim... Yani bana yutturamazlar”.

İzmir’de çıkan yangın için “48 saatte söndürdük” diyor Pakdemirli... “Yapılabileceğin en iyisi yapıldı mı?” diye sordum.

Cevabı netti: “Evet, yapıldı”. Bu çapta bir yangın için bunun başarı olduğunu söylüyor Bakan... Yanan alan 5 yüz hektarmış... Türkiye’de en büyük orman yangınında 47 bin hektar alan yanmış.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:26
  1. Türk Hava Kurumu (THK)
  2. İzmir
  3. orman yangını
  4. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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