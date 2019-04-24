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Bakan Pakdemirli, Balkan çiftçi çocuklarıyla bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Balkan Çiftçi Çocukları 23 Nisan’da Türkiye’de Projesi” kapsamında çiftçi çocuklarıyla bir araya geldi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 00:14
Bakan Pakdemirli, Balkan çiftçi çocuklarıyla bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Balkan Çiftçi Çocukları 23 Nisan’da Türkiye’de Projesi” kapsamında çiftçi çocuklarıyla bir araya geldi.


Makedonya ve Sırbistan çiftçi çocuklarıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kapsamında bir araya gelen Bakan Pakdemirli, Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) Güvercinlik Tesislerinde “Balkan Çiftçi Çocukları 23 Nisan’da Türkiye’de Projesi” kapsamında yapılan etkinliğe katıldı. Bakan Pakdemirli, kendisinin de Balkanlardan göçen bir ailenin çocuğu olduğunu ifade ederek, Balkanlar’dan gelen misafirlerin kendileri için önemli olduğunu belirtti. Etkinliğe katılanlara seslenen Pakdemirli, “Burası sizin eviniz. İstediğiniz zaman her yıl gelebilirsiniz. Sizleri burada ağırlamaktan, özellikle çiftçi çocuklarını ağırlamaktan, çok mutluyuz” diye konuştu.


Proje kapsamında Türkiye’ye davet edilen Makedonya ve Sırbistan çiftçi çocukları, TMO Güvercinik Tesislerinde kendi yöresel danslarını sergileyerek Bakan Pakdemirli ve davetlilere görsel şölen sundu. Çocuklarla fotoğraf çektiren Pakdemirli, davetlilerle tek tek tanışarak yakından ilgilendi.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 00:14
  1. fotoğraf
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