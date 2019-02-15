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Bakan Pakdemirli, Aydın’da kırsal kalkınma programına katılacak

Tarım ve Orman Bakanı Dr.

15 Şubat 2019 Cuma 14:19
Bakan Pakdemirli, Aydın’da kırsal kalkınma programına katılacak

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, yarın Aydın’da Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 5. Başvuru Çağrı İlanı tanıtım programına katılacak.


Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla 42 ilde uygulanan IPARD-II’nin 5. Başvuru Çağrısı kapsamında Bakan Pakdemirli tarafından açıklanacak önemli miktarda bir kaynak kırsalda yatırımların artması için kullandırılacak. Hayvancılık yatırımları ile tarımsal ve hayvansal ürünlerde işleme ve pazarlama yatırımları olarak 2 ana grupta toplam 9 alt sektör çıkılacak yeni başvuru çağrısında Hayvancılık alanında besi, süt üretimi ve kanatlı sektörüne katkı verilecek. İşleme ve pazarlama alanında ise et ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, meyve-sebze soğuk hava deposu-paketleme yatırımları ve su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlamasına yönelik yatırımlara destek sağlanacak.


Bu yeni hibe paketiyle Türkiye’de Avrupa Birliği standartlarında, rekabetçi, sürdürülebilir, teknoloji kullanımı yüksek tarım ve hayvancılık işletmelerin artması hedefleniyor.


Bakan Pakdemirli, Aydın programı kapsamında ayrıca AK Parti İl Teşkilatının düzenlediği “Gönüller Buluşması” toplantısına da katılacak.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 14:19
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