Bakan Pakdemirli, Aydın’da Ekonomi Kulubü’nün açılışını yaptı

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 5. Başvuru Çağrı ilanı tanıtım programına katılan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemir’li program sonrası Ekonomi Kulübü Aydın Şubesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemir, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi’ndeki programın ardından Efeler Mahallesinde Ekonomi Kulübü Aydın Şubesi’nin açılışına katıldı. Yapılan duanın ardından kulübün açılış kurdelesini kesen Bakan Pakdemirli, Kuşadası ilçesindeki programa katılmak için alandan ayrıldı.

Aydın Ekonomi Kulübü Aydın Şubesi Başkanı Yıldıray Servet Çınar, açılışta yaptığı konuşmada, “Ekonomi Kulübü ailesi olarak bizler, kurulduğumuzdan beri yerli ve milli olmaktan bahsettik. Şimdi ülkemizin içinde bulunduğu bu dönemde yerli ve milli olgusunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmekteyiz. Kıymetli misafirler sözlerime son verirken, açılışımızı onurlandıran Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemir’liye teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Ekonomi Kulübü Genel Başkanı Servet Keskin amaçlarının yerli ve milli düsturu ile hareket edip bu ülkenin ekonomisine katkı sağlamak olduğunu ifade ederek, “Ekonomi Kulübü Aydın Şubesi bugün resmi açılışını yapmakla beraber, bize şunu da söyledi. Biz burada yeterli çoğunluğu sağladık, artık b undan sonra gerekli komisyonlarımızı gerekli çalışmaları hızla yürütüp, Aydın ili nezdinde neler yapabiliriz, Aydın’ı tüm dünyada tanınır hale getirmek için bir çok proje yapabilir durumdayız, dediler. Bu uzun yolda beraber yürüyeceğimiz arkadaşlarımızı seçtik. Toplam 57 ilde 7 şubesi olan iki ülkede teşkilatı olan Ekonomi Kulübü ailesi tek bir vücut olup Aydın özelinde neler yapılabilir bunun çalışmalarını beraber koordine edeceğiz” diye konuştu.

Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkanı Ümmet Akın’da açılışa katılarak, Efeler Belediye Başkanlığını kazandığı gün buradaki Ekonomi Kulübü ile beraber birlikte çalışacağının sözünü verdi.

Konuşmaların ardından misafirler Ekonomi Kulübü Aydın Şubesini gezdiler.