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Bakan Pakdemirli: "2023 hedefimiz, ülkemizin yüzde 30’unun ormanlık alan olması"

-Orman Genel Müdürlüğü 2018 En’leri Ödül Töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ’’2023 hedefimiz, ülkemizin yüzde 30’unun ormanlık alan olması’’ dedi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 17:54
Bakan Pakdemirli: "2023 hedefimiz, ülkemizin yüzde 30’unun ormanlık alan olması"

-Orman Genel Müdürlüğü 2018 En’leri Ödül Töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ’’2023 hedefimiz, ülkemizin yüzde 30’unun ormanlık alan olması’’ dedi.


180. yıl kutlama etkinlikleri kapsamında 2018 yılında ormancılığın dönüşümüne hizmet eden kurum personelleri ve sektör temsilcilerinin bir araya geldiği Orman Genel Müdürlüğü 2018 En’leri Ödül Töreni düzenlendi. Törene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı. Katıldığı törende bir konuşma gerçekleştiren Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden birisi olduğunu kaydederek, "2002 yılında 20,8 milyon hektar olan orman varlığımızı, 1,8 milyon hektar artırıp 22.6 milyon hektara çıkardık. Ülkemizin yaklaşık yüzde 29’ünü ormanlarla süsledik. 2023’te 23.4 milyon hektar orman alanıyla ülkemiz topraklarımızın yüzde 30’unun orman olması hedefini fazlasıyla gerçekleştireceğimze yürekten inanıyorum’’ ifadelerini kullandı.


Türkiye’nin erozyonla mücadelede de lider ülke olduğuna dikkat çeken Pakdemirli, yılda ortalama 500 milyon ton olan toprak kaymalarının, yapılan çalışmalar neticesinde 154 milyon ton seviyesine düşürüldüğünü açıkladı. 2023 hedefinde bu rakamın 130 milyona düşürülmesi gerektiğini belirten Pakdemirli, "Orman yangınlarına müdahale hızında ve yangın başına düşen alan miktarında da lider bir ülkeyiz. Ağaçlandırmadan bioçeşitliliğin korunmasına kadar pek çok konuda dünyaya örnek bir ülkeyiz. Bugüne kadar 137 şehir ormanı kurduk’’ şeklinde konuştu.



’’2023 hedefimiz ülkemizin yüzde 30’unun ormanlık alan olması’’


Pakdemirli, sürekli değişen ve gelişen dünyada Türkiye’nin yerinde saymayıp, yeni çalışmalarla daha da ileri gideceğinin altını çizerek, "Dünyada insanlık değişiyor, dönüşüyor. Biz de bakanlık olarak da ülke olarak da yerimizde sayamayız. 2023 hedefimiz ülkemizin yüzde 30’unun ormanlık alan olması. Yaptığınız işin kolay bir iş olmadığını biliyorum. Bunun için de işlerinizi kolaylaştırmak adına bazı çalışmalarımız var. Bundan da olumlu sonuçlar elde edeceğiz. Tabiattaki bütün canlılara dokunan bir bakanlığız. Sorumluluklarımızı ve vebalimizi sık sık hatırlayalım. Kurumsal kimliğimizi koruyalım, işimizi sahiplenelim. Ödül sahibi tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.



"Yeşili artırmak ve onu korumak için seferber olduk’’


Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise "Yeşili artırmak ve onu korumak için seferber olduk. Daha büyük hedefleri hep birlikte gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Daha gidilecek çok yolumuz, yapılacak çok işimiz var bilincine inanarak çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.


TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç da Türkiye’nin orman sermayesinin ve alanının her geçen gün arttığına değinerek, bazı şeylerin takiple ve ısrarla yapıldığı zaman başarının da kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti.


Konuşmaların ardından ödüle layık görülen firma temsilcileri, Pakdemirli’den plaketlerini aldıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirildi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 17:54
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