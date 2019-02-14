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Bakan Pakdemirli: "2 dakikalık kuyruklara laf edenler her şeyi kuyrukla satıyor"

Kırşehir Belediyesi ile Alım Garantili Sözleşmeli Tarımsal Üretim Protokolü İmza töreni için kente gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, teşkilatını yaptığı ziyarette, "Bugün 2 dakikalık kuyrukları laf edenlerin her şeyi kuyrukla satıyor" dedi.

14 Şubat 2019 Perşembe 15:21
Bakan Pakdemirli: "2 dakikalık kuyruklara laf edenler her şeyi kuyrukla satıyor"

Kırşehir Belediyesi ile Alım Garantili Sözleşmeli Tarımsal Üretim Protokolü İmza töreni için kente gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, teşkilatını yaptığı ziyarette, "Bugün 2 dakikalık kuyrukları laf edenlerin her şeyi kuyrukla satıyor" dedi.


Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli Kırşehir incelemelerine Vali İbrahim Akın’ın ziyareti ile başladı. Valilikten Kırşehir Belediyesine giden Bakan Pakdemirli, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’den şehirde yapılan yatırımlar noktasında brifing aldı. Görsel olarak da yapılan yatırımları ve yeni projeleri inceleyen Bakan Pakdemirli, Kırşehir Belediyesine her türlü desteğin verilmesini istedi. Tarımsal Üretim Protokolü İmza töreni öncesinde AK Parti Kırşehir teşkilatına geçen Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, "70’li yılları hatırlayalım, bugün ihtiyaç malzemesi yani temel ihtiyaç olarak neyimiz varsa bakkalda, markette her yerde kuyruk vardı. Bugün bizim 2 dakikalık kuyruklara laf ediyorlar ya onlar her şeyi kuyrukla satıyorlardı. Kuyrukla ve karne ile satıyorlardı. Otomobilinize bir depo benzin almak için akşam sıraya girip sabaha kadar sıra bekliyordunuz. Türkiyeyi bu hale getirmişlerdi" dedi. Türkiye’nin kaynak yoksunu bir ülke olmadığının da altını çizen Bakan Pakdemirli, konuşmasını şöyle sürdürdü:


"Türkiye kaynak yoksunu bir ülke değil ama koalisyonlar ülkeye yaramıyordu. Özal’la birlikte Türkiye bir atılıma girdi. Bu atılım sayesinde de Türkiye yüzde 5 büyüdü. 90’lı yıllarda Türkiye yine koalisyonların ağına düştü. 2000’li yıllara kadar Türkiye güzel ve aydınlık günler göremedi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde halkın derdini dert eden halka hizmet etmeyi şiar edinmişbir parti geldi ve büyük hizmetlere imza attı."

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:21
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