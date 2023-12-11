Bakan Özhaseki, Galatasaray Başkanı Özbek arasında sürpriz imza

Galatasaray Spor Kulübü ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında deprem bölgesinde 300 kalıcı konutun yapımına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. İmza törenine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut katıldı.

O tarihten sonra yapılan bütün binalar sağlam

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunun altını çizen Bakan Mehmet Özhaseki, 6 Şubat’ta 9 saat arayla iki tane çok şiddetli deprem yaşandığını hatırlatarak, “Şunu hep üzülerek söylüyorum; Türkiye bir deprem ülkesidir. Son 100 yıl içerisinde topraklarımızda 6 ve üzerindeki şiddette meydana gelen deprem sayısı 231’dir. Bizim bunu bilerek, buna uygun hareket etmemiz icap ediyor. Özellikle 1999 depreminden sonra arkadaşlar sağ olsunlar inşaat yönetmeliklerinde bu işin mevzuatında ciddi değişiklik yapmışlar. O tarihten sonra mevzuata uygun olarak yapılan bütün binaları sağlam kabul edebiliriz. Ama biliyoruz ki, Türkiye'deki yapı stokunun büyük bir çoğunluğu 1960’lı, 1970’li, 1980’li ve 1990’lı yıllarda yapılan ve eski mevzuata uygun dahi yapılmış olsa bu depremlere dayanamayacak durumda olan yapılardır. Böyle olunca her bir depremde yüreğimizi ağzımıza geliyor.” şeklinde konuştu.

“Yapı stoğumuzu kentsel dönüşümle sağlıklı hale getirmeliyiz”

Kentsel dönüşümlerle ülkedeki yapı stokunun güvenli ve sağlıklı hale getirilmesi gerektiğini belirten Bakan Özhaseki, “Deprem olduğunda da kımıldamadan yerimizde dururuz. İnşallah rahatlıkla hayatımızı devam ettireceğiz. Bir daha canlarımızı toprağa vermek ve sevdiklerimizi toprağa verip, dizlerimize vurmayız” diye konuştu.

“46 bin konutumuzu bu ay teslim edeceğiz”

Son depremde 850 bin dönüştürülmesi gereken bağımsız birim olduğunu ifade edenBakan Özhaseki, “Bunların 680 bini konut, 170 bini iş yeri. Altından kalkabilmek kolay değil. Ama devlet olarak büyük bir refleks gösterdik. İlk günlerde hazine arazileri üzerinde, sağlam zeminlerde inşaatlara başladık. Şimdilerde o bölgelerde 250 bin kadar konutun yapımı devam ediyor. Bu inşaatların bir kısmını teslim edebilecek duruma geldik. İnşallah bu ay 46 bin konutumuzu teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“2-3 sene içinde bölgede hayatın canlandığını görebileceğiz”

Köy evlerinin çelikten yapıldığını da hatırlatan Bakan Özhaseki, “Şu anda 51 bine yakın ihalesi hazırlanmış çelik karkas üzerine yapılacak köy evlerimizde çalışmalarımız devam ediyor. İhalesini tamamlayarak başladığımız her işi, 1 seneye kadar teslim edip vatandaşlarımızı o güvenli konutlarında oturtmak istiyoruz. 2-3 sene içerisinde de sanki hiç deprem olmamış gibi o bölgelerimizde hayatın canlandığını, insanların bir arada yaşadığını, ticaretin devam ettiğini, çocukların sokaklarda oynadığını görebileceğiz. Bütün enerjimiz bunun üzerine.” diye konuştu.

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“Galatasaray Mahallesi adı verilecek”

Deprem bölgesinde hayırseverlerin de katkısı bulunduğunu belirten Bakan Mehmet Özhaseki, “Bu konuda spor kulüplerimiz içerisinde ilk ortaya çıkan değerli Galatasaray Spor Kulübü Başkanımız Dursun Özbek’tir. Kendisi teklif etti. Gittik o bölgede beraber temel attık. 3 tane şehrimizde bir iş başlattık.Bu konuda bir güzellik açmış oldu. Son günlerde rekabet artmıştı, bugün bir paylaşım günündeyiz. Bundan dolayı değerli Başkan'ıma, Galatasaray camiasına çok teşekkür ediyorum. Güzel bir işe öncülük ediliyor, inşallah arkası gelir diye temennide bulunuyorum. İlk etapta Adıyaman'da 100, Kahramanmaraş'ta 100 ve Hatay'da 100 konutu Galatasaray adına yapacağız. Biz de jest orak bir mahallenin adını 'Galatasaray Mahallesi' koyacağız.” dedi.

Galatasaray Başkanı Özbek: Diğer kulüpler siz de gelin bu işe el atın

6 Şubat depremlerinin ülkenin yaklaşık yüzde 15’ine hasar verdiğini belirten Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise, “Bu büyük bir rakam. Kolay kolay devletlerin bu yükün altından kalkması mümkün değil. Bizim de el atmamız gerektiği noktasında Galatasaray Spor Kulübü olarak birinci günden beri tereddüt etmedik. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi hayırsever vatandaşların bu konuya el atmasının çok büyük bir gereklilik olduğunu vurgulamak istiyorum. 850 bine yakın konut ve iş yerinin yapım gerekliliği var. Dolayısıyla işin çabuklaşması için, daha süratli yapılabilmesi için bizim gibi kurumların, kuruluşların bu işe el atması lazım. Bu çok güzel bir yarış olur. Onun için açık çağrımı buradan diğer kulüplere de yapıyorum; siz de gelin, bu işe el atın. Hep birlikte yapıldığı zaman, bu iş son derece keyifli olur. Açılışlarını beraber yapalım ve bölgeye beraber gidelim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Galatasaray Spor Kulübü ile TOKİ arasında deprem bölgesine 300 kalıcı konut yapımıma ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Galatasaray Spor Kulübü'nün bağışladığı 50 milyon lira tutarındaki temsili çek ile fotoğraf çekiminin ardından Başkan Özbek, Bakan Özhaseki’ye 38 numaralı Galatasaray forması ile Galatasaray Lisesi'nin dış kapısının minyatürünü içeren bir plaket takdim etti.