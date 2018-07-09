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Ruhsar Pekcan bakan olduğunu havaalanında öğrendi

Ticaret Bakanlığı görevine getirilen Ruhsar Pekcan'ın, bakanlık haberini havaalanında sürpriz bir şekilde aldığı öğrenildi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 23:53
Ruhsar Pekcan bakan olduğunu havaalanında öğrendi

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesinde Ticaret Bakanlığı koltuğu Ruhsar Pekcan'ın oldu.

Pekcan'ın Ticaret Bakanı olduğunu öğrendiği anlara tanık olan gazeteci yazar Kemal Öztürk Twitter hesabı üzerinden o anları paylaştı.

Öztürk, "Havaalanında yanımda bir hanımefendi oturuyordu. Bir telefon geldi, 'Cumhurbaşkanlığından çağrılıyorsunuz' dendi. Sonra telefon yağdı. 'Ne oldu' dedim, 'sanırım bakan oldum, herkes öyle diyor ben bilemiyorum. Öğrenmeye gidiyorum' dedi. Yeni Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’dı kendisi." ifadeleriyle Pekcan'ın bakanlık haberini aldığı anları özetledi.

Öztürk'ün paylaşımı yüzlerce beğeni ve yorum alarak, sosyal medyada gecenin en çok konuşulan konularından biri oldu.

Kaynak: Yenişafak

 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 23:53
  1. Ruhsar Pekcan

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