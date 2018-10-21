Bakan Pekcan: Kur fırsatçılarına gereken cezayı kestik

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Delegeler Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada fırsatçılık yapanları denetlediklerini ve gerekli cezaları verdiklerini söyledi. Pekcan şunları söyledi: "Vatandaşımızın sağlıklı ve güvenilir ürünleri tüketmesi, Türk malı algısının güçlenmesi için çalışmalar yürütüyoruz."

Yüzde 300 zam!

Bakan Pekcan şu anda denetimleri sürdürdüklerini, belirterek, "Ben serbest piyasa ekonomisinden yanayım. Bu denetimleri bu geçiş döneminde zorunlu olduğumuz için gerçekleştiriyoruz. Bu süreci atlatır atlatmaz bu denetimlere son vereceğiz. Ancak sizlerin de bildiği gibi bazı fırsatçılar yüzde 200-300 fiyatlara aşırı zam yapmışlar, bunları tespit ettik, bu firmalarla, üreticilerle iletişime geçtik, kendilerinden savunma istedik, etiketlerde hatalar tespit ettik ve bu yönde de cezaları uyguladık. Ancak sizlerin bu süreçten zarar görmemeniz için gereken özeni gösteriyoruz" dedi. Pekcan, Hal Kanunu olarak bilinen 5957 sayılı Kanunu değişikliğine ilişkin çalışmaları hızlandırdıklarını, haksız fiyat artışlarının önlenmesi yönünde çalışmaları güncellediklerini belirtti..