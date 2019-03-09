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Bakan Mustafa Varank: Telaşla bahaneler uydurmaya çalıştılar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Türkiye'nin 20 yıllık hayali olan Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluşunu Anayasa Mahkemesine taşıdılar. Biz bu utanç verici adımı milletimize şikayet ettiğimizde de telaşla bahaneler uydurmaya çalıştılar. Türkiye'ni

09 Mart 2019 Cumartesi 15:27
Bakan Mustafa Varank: Telaşla bahaneler uydurmaya çalıştılar

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 15:27
  1. Mustafa Varank
  2. van

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