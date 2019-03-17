Bakan Mustafa Varank: Genç işsizliği sorununun çözümüne katkı sağlamak için harekete geçtik
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bölgemizdeki genç işsizliği sorununun çözümüne katkı sağlamak için harekete geçtik. Mardin Artuklu, Batman, Şırnak ve Siirt üniversitelerinin ortaklığında 3,8 milyon avroluk bir projeye başlıyoruz.17 Mart 2019 Pazar 13:15
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bölgemizdeki genç işsizliği sorununun çözümüne katkı sağlamak için harekete geçtik. Mardin Artuklu, Batman, Şırnak ve Siirt üniversitelerinin ortaklığında 3,8 milyon avroluk bir projeye başlıyoruz.
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