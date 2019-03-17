0553 313 94 23

Bakan Mustafa Varank: Genç işsizliği sorununun çözümüne katkı sağlamak için harekete geçtik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bölgemizdeki genç işsizliği sorununun çözümüne katkı sağlamak için harekete geçtik. Mardin Artuklu, Batman, Şırnak ve Siirt üniversitelerinin ortaklığında 3,8 milyon avroluk bir projeye başlıyoruz.

17 Mart 2019 Pazar 13:15
Bakan Mustafa Varank: Genç işsizliği sorununun çözümüne katkı sağlamak için harekete geçtik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bölgemizdeki genç işsizliği sorununun çözümüne katkı sağlamak için harekete geçtik. Mardin Artuklu, Batman, Şırnak ve Siirt üniversitelerinin ortaklığında 3,8 milyon avroluk bir projeye başlıyoruz.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 13:15
  1. Şırnak
  2. Batman
  3. Mardin
  4. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  5. Siirt

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde ilk tiyatro oyunu sahnelendi
    1. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür..
    2. Adana’da otomobil ile hafif ticari..
    3. Milletvekili Aydın, öğrencilere kendi..
    4. Başkan Orhan: “Vatan sevgisinin..
    5. Binali Yıldırım ve Fatih Belediye..
    6. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik..
    7. Ekrem İmamoğlu, Patrik Mutafyan’ın..
    8. Pato'da sürpriz gelişme! Galatasaray...
    9. Bakan açıkladı! 3.8 milyon avroluk..
    10. Dünyanın en iyi tuzu köylü pazarında..
    11. Pakistan’da trene bombalı saldırı: 4..
    12. Kemer’de alkol alıp 3 kişiyi yaralayan..
    13. Çıldır Kaymakamından 18 Mart mesajı
    14. AK Parti Başkan adayı Baydar’dan 18..
    15. Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşu..
    16. Yeni Zelanda Başbakanı’ndan dehşet..
    17. Kirazlı’da Dündar’a sevgi seli
    18. Çavuşoğlu'nun Yeni Zelanda ziyaretine..
    19. Binali Yıldırım, Patrik Mutafyan için..
    20. CHP, Yeni Zelanda'ya heyet gönderiyor
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu