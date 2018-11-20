Bakan Mustafa Varank açıkladı: O öğrencilerin işi hazır!

Bakan Varank, "120 farklı proje aracılığıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek" dedi.

Bakan Varank, Sanayi Doktora Programı ile ilgili, "33 üniversitenin, 77 farklı sanayi kuruluşuyla yaptığı iş birliği projeleri desteklenmeye hak kazandı. Hedefimiz 500 doktora öğrencisiyle başlamaktı. Fakat nitelikli talep karşısında daha fazla öğrenci ve sanayicinin bu imkandan faydalanmasını istedik" dedi.

3 YIL BOYUNCA DESTEK SAĞLAYACAĞIZ

Bakan Varank, "Programın en cezbedici kısmıysa, doktora sonrası istihdam. Bu öğrencilere doktoraları bittikten sonra sanayi sektöründe istihdamları için 3 yıl boyunca destek sağlayacağız"