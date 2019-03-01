Bakan Mustafa Varank: 31 Mart akşamı Cumhurbaşkanımıza zaferimizi müjdeleyeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhur İttifakı Seçim Bürosu’nda partililere seslendi. "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile pazara kadar değil mezara kadar bir yola çıktı" diyen Bakan Varank, "

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kars’a gelen Bakan Mustafa Varank, AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile birlikte Cumhur İttifakı Seçim Bürosunu ziyaret etti. Bakan Varank’ı MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, Belediye Başkan adayı Çetin Nazik ve partililer karşıladı. Varank, 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik’in zaferle çıkacağını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ‘pazara kadar değil, mezara kadar” bir yola çıktıklarını söyledi.







"31 Mart akşamı Cumhurbaşkanımıza zaferimizi müjdeleyeceğiz"

Bakan Varank’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik, "Cumhur İttifakı’nın Kars için ne kadar tarihi bir fırsat olduğunu bugün bir kez daha idrak etmiş bulunuyoruz. Seçim süreci hızlı devam ediyor. Bu dönemde ayrıştırmadan, kırmadan, ötekileştirmeden, barış içerisinde, huzur içerisinde birlik içerisinde bir seçim süreci geçirmemiz lazım. Çok dikkatli ve uyanık olmamız lazım. Biz Cumhur İttifakı’nın adayı olarak şunu söylemek istiyorum. Bütün seçmenlerin gönlüne girmeye çalışacağız. Bütün seçmenlerin ellerine dokunacağım. Bütün seçmenlerle birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a 31 Mart akamı birlik içerisinde, beraberlik içerisinde zaferimizi müjdeleyeceğiz" dedi.

Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik’in ardından söz alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kars’ın bizim gönlümüzdeki yeri çok farklıdır. Serhat Şehri Kars ile bizim gönül bağımız var. Dolayısıyla bu gönül bağımız ile Kars’a olan vefa borcumuzu ödemek için en güzel hizmetleri sunmak için gayret ve mücadele ediyoruz. Bu şehir bir tarih şehri, bir kültür şehri, şehrimizdeki tarihi eserlerin, tarihi mekanların ayağa kaldırılarak, bir cazibe merkezi olması için hem SERKA ile bölge kalkınma idaresinin imkanlarını kullanacağız. İnşallah şehrimizi birer marka şehir haline getireceğiz. Önümüzde 31 Mart Yerel Seçimleri var. Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli ‘Cumhur İttifakı’ diyerek, bir yola çıktılar. ‘Pazara kadar değil, mezara kadar’ diyerek, birlikte yola çıktılar. Liderlerimiz ‘Bu bir beka meselesidir’ dediklerinde aslında basit bir söz söylemiyorlar. Sizler bizler son 6 yılda neler yaşadığımızı hep beraber gördük. Hangi kumpasları, hangi tuzakları memleketimize kurmaya çalıştıklarını gördük. Ama Cumhurbaşkanımız bu tuzakları hepsiyle siz değerli kardeşlerimizin destekleri sayesinde mücadele eti ve hepsinin bir bir üstesinden geldi. Dolayısıyla bu seçimde vereceğimiz her bir oy sadece şehrimizin geleceği için vereceğimiz bir oy değil. Bu ülkenin bekasıyla ilgili vereceğimiz bir oydur. Bu ülkenin muhasır medeniyetler seviyesine çıkması yolunca verdiği mücadeleye vereceği bir destek oyu olacaktır. Ben kardeşlerimin bu şekilde destek vereceklerine adım gibi eminim. İnşallah Kars’taki bu zaferi memleketimize, Cumhurbaşkanımıza hediye edeceğiz” diye konuştu.

31 Mart seçimlerinden Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik’in zaferle çıkacağını beliren Bakan Varank ve beraberindekiler bir süre partililerle sohbet ettiler. Bakan Varank, daha sonra Sarıkamış’a hareket etti.