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Gündem Bakan Muş duyurdu: En yüksek temmuz ayı ihracatı
Gündem

Bakan Muş duyurdu: En yüksek temmuz ayı ihracatı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 16,4 milyar dolar oldu. Bu tutar, bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek temmuz ayı ihracatı." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 11:52:00 -
Bakan Muş duyurdu: En yüksek temmuz ayı ihracatı

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