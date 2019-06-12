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Bakan Murat Kurum’dan Kemerburgaz’a hastane müjdesi

Eyüpsultan’da Silahtarağa, Karadolap, Sakarya ve Pirinççi mahallelerinde bir araya geldiği vatandaşlara imar planları ve tapu sorunlarıyla ilgili bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’danKemerburgazlılara da bir müjde geldi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 09:48
Bakan Murat Kurum’dan Kemerburgaz’a hastane müjdesi

Eyüpsultan’da Silahtarağa, Karadolap, Sakarya ve Pirinççi mahallelerinde bir araya geldiği vatandaşlara imar planları ve tapu sorunlarıyla ilgili bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’danKemerburgazlılara da bir müjde geldi.


Kemerburgaz’da yapılması planlanan devlet hastanesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Kemerburgaz’da yapılması planlanan 400 yataklı devlet hastanesi için yer tahsisi konusunu hallediyoruz. İnşallah Sağlık Bakanlığımız da hızlı bir şekilde hastane inşaatını başlatacak. O süreci de Belediye Başkanımız Deniz Köken, yakinen takip edecek” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 09:48
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