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Bakan Murat Kurum'dan esnaf ziyareti!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul’un Ümraniye ilçesinde esnafı ziyaret etti.

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:00
Bakan Murat Kurum'dan esnaf ziyareti!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye'de esnafı ziyaret etti.

Kurum, Ataşehir'deki programlarının ardından Çakmak Taksi Durağı'na gelerek, taksicilerle bir süre sohbet etti.

Sonrasında çevredeki esnafı ziyaret eden Kurum, vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Kurum, vatandaşlarla sık sık hatıra fotoğrafı çektirirken, 23 Haziran'da AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için destek istedi. Cadde üzerinde bir mısır tezgahına uğrayan Bakan Kurum, vatandaşlara mısır ikram ederken, çocuklara da oyuncak verdi.

Bakan Kurum'a Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 16:00
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  2. Ümraniye
  3. İstanbul
  4. Çakmak Taksi Durağı
  5. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

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