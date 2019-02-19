Bakan Murat Kurum imzasıyla, en riskli alanların 3 ay içinde Bakanlığa bildirilmesi gerektiğiyle ilgili 81 ile genelge gönderildi.
19 Şubat 2019 Salı 12:55
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