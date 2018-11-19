Bakan müjdeyi verdi: Öğrencilere maaş verilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, turizm öğrencilerini mağdur etmeyecek biçimde iyi bir eğiitm fırsatı sunmak istediklerini söyledi.

Mehmet Nuri Ersoy, öğrencilere maaş bağlayacakalrını söyledi. Katıldığı bir televziyon programında soruları yanıtlayan Bakan Ersoy'un açıklamaları şu şekilde:

'Turizm liselerinin kolej statüsüne için çalışma başlattık'

Ersoy, "Nitelikli turizme geçiş yapmamız gerekiyor. Bu bağlamda yeni bir strateji oluşturmamız gerekiyor. Nitelikli turist istiyoruz demek kolay ama gerçekleştirmesi zor. İlk yapılması gereken insan kaynakları. Bu bazda Milli Eğitim Bakanımızla bir çalışma yaptık, turizm liselerinin kolej statüsüne getirilmesi için bir çalışma başlattık. Hazırlıkta İngilizceyi mecbur tutuyoruz. İlk senede de Rusçayı mecbur tutuyoruz. Kolejlerde öğrenciler üç lisan öğrenecek. 76 lise var ilk etapta 10 okulda bu eğitime geçilecek. Okulların dönüşümü 5 yıl sürecek" ifadelerini kullandı.

Öğrencilere maaş

Öğrenciler 20 Nisan 20 Ekim tarihinden eğitimini anlaşılan okullarda yapacak. İş birliği yapacak oteller öğrencilerin kalacağı lojmanlardan eğitim alacağı yerlere kadar destek verecek.

Bu konuda görüş birliğine varıldı ve protokol imzalandı. 76 tane lise var 10 tane ile başlayacak. Bu meslek liseleri turizm kolejlerine dönüştürülecek, öğrenciler için de cazip hale getirmek için ödeme yapılacak.