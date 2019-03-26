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Bakan Pakdemirli'den müjde! Milyarlarca lira ödenecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 8 milyar 777 milyon desteği Mart ayı sonu itibariyle ödemiş olacaklarını kaydetti.

26 Mart 2019 Salı 08:05
Bakan Pakdemirli'den müjde! Milyarlarca lira ödenecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım sektörüne desteği öncelik edindiklerini belirterek, “8 milyar 777 milyon desteği çiftçimize Mart ayının sonu itibariyle ödemiş olacağız” dedi.

Amasya’nın Suluova ilçesinde tarım ve orman sektörünün değerlendirildiği toplantında üreticiler ve sektör temsilcileriyle buluşan Bakan Pakdemirli, "Diğer sektörlere verilmeyen destekler öncelikle tarım sektörüne veriliyor. Sizleri rahatlatmak için destekleri öne çektik. Ocak, Şubat ve Mart ayları toplamı 8 milyar 777 milyon desteği çiftçimize Mart ayının sonu itibariyle ödemiş olacağız" diye konuştu.

Çiftçilere müjde

Çiftçilerin elektriği yüzde 12 daha ucuz kullanacaklarını vurgulayan Bekir Pakdemirli, “Elektriği ticari tarifeden ödemeyecek. Yine çiftçimizin 31 Aralık 2018 itibariyle temerrüde düşmüş herhangi bir borcu varsa Tarım Kredi Kooperatifine ve Ziraat Bankasına gidip bunları yüzde 10'la tekrar yapılandıracak. Yemi de bugün alıp Kurban Bayramı'nda ödeyebileceksiniz. TARSİM bedelini hasat döneminde ödeme imkanınız olacak. Ziraat Bankası ile seracılık kredisi çalıştık. Yüzde 8,25 faizle seranın yüzde 75'lik kısmını 2 yıl ödemesiz toplam 7 yıl vadeyle kurabiliyorsunuz” şeklinde konuştu.

Üretim rakamlarını değerlendiren Pakdemirli, “Bitkisel üretimimiz 98 milyondan 120 milyon tona yükselip, yüzde 25 artmış. Büyükbaş sayımız 9,9 milyondan 17 milyona, küçükbaş sayımız 32 milyondan 45 milyona yükseldi. Kanatlı sayımız 250 milyondan 350 milyona, et üretimimiz 420 tondan 1,1 milyon tona, süt üretimimiz 8,4 milyon tondan 20 milyon tona, tavuk üretimimiz 700 bin tondan 2.2 milyon tona, yumurta üretimimiz 11 milyar adetten 20 milyar adete, bal üretimimiz 74 bin tondan 110 bin tona yükselerek her alanda ciddi bir artışımız var” ifadelerini kullandı.

Toplantıya Amasya Valisi Osman Varol, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, AK Parti Amasya Milletvekilleri Mustafa Levent Karahocagil ile Hasan Çilez, Suluova Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz ve Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok da katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 08:05
  1. Amasya
  2. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  3. müjde
  4. ekonomi haberleri

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