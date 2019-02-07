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Bakan'dan vatandaşı rahatlatacak açıklama: Haftaya başlıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda fiyatlarına ilişkin "Gerekli aksiyonu önümüzdeki haftadan itibaren alacağız. Aracı sayısını azaltacağız" dedi.

07 Şubat 2019 Perşembe 11:03
Bakan'dan vatandaşı rahatlatacak açıklama: Haftaya başlıyoruz

TRT Haber'de açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son günlerde oluşan yüksek gıda fiyatlarına ilişkin müdahelenin olacağını söyledi. Pakdemirli "Üreticiden sofraya kadar gıda üretimine bakınca sürecin içinde hakkaniyetsiz kazananlar da olabilir ama esas olarak süreçte fazla bir zincir var. Çok sayıda insan yer alıyor. Biraz daha birbirine yaklaştırmamız gerekiyor. Tanzim satışla ilgili aksiyon almamız söz konusu olabilir. Tüm gıda ürünlerinin olduğu yerler olabilir bunları büyükşehirlerde açabiliriz. Bunu belediyeler ile çalışmaya başladık" dedi.

"Meyvede problem gözükmüyor''

Meyve fiyatlarında sebzedekine benzer problem olmadığına dikkat çeken Pakdemirli, "Meyvede pek problem gözükmüyor ancak sebze meyve ile ilgili gerekli aksiyon var ise ki var gözüküyor bunu önümüzdeki haftadan itibaren bunu alıyor olacağız" dedi ve ekledi:

"Önemli olan tüketici üreticinin arasındaki zincirdeki insan sayısını, aracı sayısını azaltmak. Bunu azalttığınız zaman aslında ucuz bir fiyata kavuşuyorsunuz. Mesela domates Antalya'da üretici fiyatı 3,10 TL, İstanbul'da markete ulaşana kadar fiyatı 8,45 TL'ye ulaşıyor. Bu zincirde israflar kayıplar çok sayıda komisyoncu aracı var" dedi. Pakdemirli bu zincirin daraltılması gerektiğini söyledi ve şöyle devam etti:

"Hal Yasası'na ilişkin Ticaret Bakanlığı çalışma yaptı. Biz de görüşlerimizi iletiyoruz. Tahmin ediyorum Hal Yasası önümüzdeki aylarda devreye girecek. Bunun yanına perakende yasası da önemli."

'Hal yasası tek başına çözüm değil''

Pakdemirli hal yasası ile de tek başına sorunların çözülemeyeceğine dikkat çekerek, "Bugün itibarıyla hallere uğramayan zincir mağaza sayısı aşağı yukarı yüzde 50-60. Yani ticaretin yarısı hallere uğramadan üretici ile çalışıyor. Bu nedenle perakende yasasına ilişkin değişiklik için de Ticaret Bakanlığı da çalışıyor" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise dün gıda fiyatları ile ilgili spekülasyon yapanların araştırılmasını istediğini, belediyelerin hızlı bir kurulumla uygun fiyatla tanzim satış yerleri imkanı sağlayacağını önümüzdeki hafta bu konuda bazı adımlar atılacağını dün söylemişti.

Yağışlar enflasyonu etkiledi

Seracılık faaliyetlerinin yoğun yapıldığı Antalya başta olmak üzere bir çok ilde görülen yoğun yağışların da etkisiyle gıda fiyatlarındaki yükseliş Ocak ayı enflasyonunu da tetikledi.

TÜİK verilerine göre Ocak'ta ana harcama grupları arasında en yüksek artış yüzde 6,43 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Ekonomistler gıda fiyatlarındaki yüzde 6,4'lük artışın, yıllık gıda enflasyonunu TCMB'nin yüzde 13 olan 2019 varsayımının iki katından da fazla olan yüzde 31'e yükselttiğine dikkat çekiyorlar.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü önceki gün, Antalya başta olmak üzere seracılık faaliyetlerinin yoğun yapıldığı bölgelerde geçen hafta görülen kötü hava koşullarının yeniden yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 11:03
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  4. Ticaret Bakanlığı

YORUM YAZ

  • BulentBulent48 dk önce
    Bakanlar artık bakmasın (hepsi için söylemiyorum)biraz çalışın kardeşim vatandaşa bilgi verin.eğer kendinizi sorumlu olarak görmüyorsanız o işi yapacak vicdani ve akli kapasiteniz yok demektir, kendinize sövdürmeyin şu memleketin kaynaklarını iyi değerlendirin günahtır.
  • Süleyman Süleyman 54 dk önce
    Sonuç hava tahminlerine olay bağlandı suçlu aşırı yağan yağmurun ta kendisi olduğu vatandaşa deklare edildi aradaki zincir daraltılıp tefeci hal komisyoncularına ve market tekelinin sayısını azaltmak iyice azgınlaştırılmasına yarayan tedbirler olabilirler yapilabilirler bu hafta işleri varmış haftaya aksiyon alacaklarmış.israf diz boyuymuş merketlerin günağı yokmuş arada çalışan amele sayısı fazlaymış ondanmış soğuk zincir kırıkmış.meyveler cok çürüyormuş. Siz onu kayseri kulahına anlatın pazara gidin tezgahta önde iyi arkada cürük kendinden geçmiş halde sebzeler meyveler önden bir tane iyi at diye rica ediyoruz pazarcı  şansa kadere birtane iyi çıkarsa seviniyoruz akpli belediyelere şükrediyoruz.
  • hasanhasan1 sa önce
    vallaha mı oh be içimize su serpildi,,,milleti ekmeğe muhtaç hale getirip üstüne bir de vatandaşla dalga geçenini yedi sülalesini .....

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