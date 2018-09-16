Bakandan 'Formula 1' müjdesi! Türkiye'ye geri gelebilir

Dünya Ralli Şampiyonası Marmaris’te bayram havası estirdi. En son 2010 yılında Türkiye’de yapılan Dünya Ralli Şampiyonası (WRC), 2016 yılında tekrar Türkiye’ye dönecekti. Ancak 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimi tüm planları değiştirdi. Sigorta şirketleri takımların Türkiye’deki sigorta risklerini karşılamak istemedi. Ancak Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) yılmadı, görüşmeleri sürdürdü. Ve 8 seneden sonra WRC Türkiye’ye dönüş yaptı. 22 ülkeden 68 otomobil ve 136 sporcunun ter döktüğü ‘Türkiye Rallisi’ bugün son buluyor.

‘AYRI BİR MOTİVASYON’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, “8 yıl sonra Dünya Ralli Şampiyonası’nın tekrar Türkiye’ye dönmesi ne ifade ediyor” sorusunu şöyle yanıtladı: “Bu organizasyonun 2 yıllık altyapısı var. Yaşadığımız hiçbir şey bizi yoldan geri döndürmedi. Biz bu organizasyonu ekonomik taarruzların gölgesinde yapıyoruz. Bu konjonktürde bunu gerçekleştirmek ayrı bir motivasyon aslında. İnşallah bu ekonomik taarruzları da ülke olarak birlikte elimine edeceğiz. Organizasyona halkın ilgisi ve yabancı misafirlerin heyecanı çok yüksek. Bu bizi sevindirdi.”

‘İVME KAZANDIRACAK’

“Dünyaya ne kadar güzel organizasyonlar gerçekleştirebildiğimizi bir kez daha gösteriyoruz. Muğla- Marmaris, deniziyle, ormanıyla, insanıyla ülkemizin güzelliklerini göstermek açısından ayrı avantaja sahip. Bu hem profesyonel anlamda hem dostuk anlamında önemli bir organizasyon. Türkiye turizmine ivme kazandıracağı kesin.”

Formula yarışları için de görüşmelerin sürdüğünü anlatan Bakan’ın konuyla ilgili açıklaması şöyle oldu: “FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu) Başkanı Jean Todt da WRC için Türkiye’ye geldi. Başkanla görüşmelerimiz oldu. İlişkilerimizi geliştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde işbirliğimizi farklı boyutlara da taşıyacağız. Otomobil sporları anlamında yapılacak başka organizasyonlar olabilir. Formula’nın tekrar Türkiye’ye gelmesi de ihtimal dahilinde. Biz ev sahipliği noktasında adımlarımızı atıyoruz.”

Türkiye’nin 2024 Avrupa şampiyonası için de aday olduğunu hatırlatan Bakan, “Ev sahipliği yapmaya hazırız. Karar o yönde çıkarsa hiç bir tereddütümüz yok. Beklentimiz de yüksek. Ülkemiz hem organizasyon hem tesisleşme ve statlar anlamında pek çok ülkeden çok daha iyi durumda. Bu konuda rekabet ettiğimiz hiçbir ülkeden geride değiliz. Spor tesisleri anlamında dünyanın en genç ülkesiyiz. Tesislerimizin yaş ortalaması 1.9. Dünyanın en yeni spor tesisleri bizde. Tarafsız gözle bakan hiç kimse servis kalitemizi, organizasyon kalitemizi yadsıyamaz. 27 Eylül’de sonucu göreceğiz. Türkiye’nin şansının yüksek olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

'TEHLİKELİ BAĞIMLILIK’

Gençlerin internet bağımlılığı problemine dikkat çeken Kasapoğlu şunları anlattı: “Bu bağımlılık tehlikeli noktalara gidiyor. Bununla mücadele etmemiz, gençleri spora yönlendirmemiz lazım. Tesislerimiz hazır. Bu tesisleri gençlerimizle doldurmamız gerek. Bu doğrultuda ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıftaki öğrencilerimize yönelik Milli Eğitim Bakanlığı’yla ile birlikte başlattığımız bir yetenek tarama projemiz var. 500 bin çocuğa yetenek taraması yaptık. Önümüzdeki 3 ay 500 bin çocuğa daha yapacağız.

Ve burada yetenekli çocukları ilgili alanlarda elit sporcu olarak yetiştireceğiz. Bu konuda Turkcell’den de destek alıyoruz. Bunun ülkemizin geleceği açısından, gençlerin sportif kültürle yetişmesi ve Türkiye’den önemli sporcuların çıkması için çok değer verdiğimiz bir proje.”

EKONOMİYE KATKI 100 MİLYON DOLAR

Muğla ve çevresinde düzenlenen şampiyonanın bölgeye 100 milyon dolar katkı sağlaması bekleniyor. 13 yarıştan oluşan Dünya Ralli Şampiyonası, 50 bini aşkın turisti ağırladı. Tüm dünyanın yakından takip ettiği ve dünyanın organizasyon ile ilgili konuşan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı; “Dünya Ralli Şampiyonası’nın, Türkiye’nin eşsiz güzelliklerini, kültürümüzün zenginliğini ve insanlarımızın misafirperverliğini dünyaya tanıtma ve diğer ülkelerle aramızdaki dostluk bağlarını güçlendireceğine inanıyorum. Türkiye otomobil sporlarına yeni bir ivme kazandıracağına ve diğer büyük organizasyonların önünün açılmasında da ülkemize yardımcı olacağına inanıyorum. Bu büyük organizasyonla birlikte Türkiye’nin her kulvarda sergilediği prestijli duruşu ve mesajları tüm dünyaya ulaşacak” dedi.

(Milliyet)