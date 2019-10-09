Muharrem Kasapoğlu duyurdu: Büyük destek geliyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlik projelerine 15 milyon liralık destekte bulunacaklarını duyurdu.
09 Ekim 2019 Çarşamba 10:19
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, 15 milyon liralık destek sağlayacaklarını duyurdu.
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