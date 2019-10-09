Muharrem Kasapoğlu duyurdu: Büyük destek geliyor Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlik projelerine 15 milyon liralık destekte bulunacaklarını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, 15 milyon liralık destek sağlayacaklarını duyurdu. Ayrıntılar geliyor...

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