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Bakan Sönmez açıkladı: Akdeniz’de ilk sondaj ay sonunda başlayacak

Türkiye’nin ilk sondaj gemisi Fatih’in Antalya açıklarındaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bu ay sonunda Akdeniz’de ilk sondajı gerçekleştirecek. İkinci gemiyi de yakında filomuza katarız" açıklamasında bulundu.

10 Ekim 2018 Çarşamba 08:06
Bakan Sönmez açıkladı: Akdeniz’de ilk sondaj ay sonunda başlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sektörün oyuncularıyla Antalya'daki 9. Türkiye Enerji Zirvesi'nde bir araya geldi. Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih'in Antalya açıklarında çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Dönmez, "Gemimiz ay sonunda Akdeniz'de ilk sondajını gerçekleştirecek. İnşallah, ikinci gemiyi de yakın zamanda filomuza katacağız" dedi.

Star rafineri açılıyor

Önümüzdeki hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Aliağa'da açılacak STAR rafinerisinin müjdesini veren Bakan Dönmez, "Yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip olan rafineri açılacak. STAR Rafinerisi'nin üretime geçmesiyle birlikte Türkiye'nin işlenmiş petrol ürünü ihtiyacının yüzde 25'ten fazlasını karşılayacak" diye konuştu. Dönmez, dünyanın en büyüklerinden biri olacak 1.200 megavatlık offshore (denizüstü) rüzgâr enerjisi YEKA ihalesi için tekliflerin 23 Ekim'e kadar alınacağını hatırlattı.

Doğalgazda günlük ticaret başladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz ise Türkiye'nin yakın dönemde enerji ticaret merkezi olacağını belirterek, "1 Eylül itibarıyla organize piyasada günlük olarak doğalgaz ticaretine başlayan ilk ülke olduk" dedi. Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. bünyesinde kurulan spot doğalgaz piyasasının performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "Kayıt yaptıran toplam 43 lisans sahibinin 23'ü piyasada aktif olarak işlem yapmış. İşlem hacmi 115 milyon lira olarak gerçekleşmiş. 73 milyon metreküp doğalgaz ticareti söz konusu olmuş. Bu miktarın 45 milyon metreküpünü BOTAŞ tarafından yapılan dengeleme amaçlı işlemler oluşturmuş" ifadelerini kullandı.

(Sabah)

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 08:06
  1. Antalya
  2. Fatih Dönmez
  3. sondaj

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