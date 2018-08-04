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Bakan müjdeyi verdi! Ankara-Sivas arası 2 saate iniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019 yılında deneme sürüşlerine başlayacak olan Ankara-Sivas YHT projesinin, iki şehir arasındaki mesafeyi 2 saate indireceğini söyledi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 16:14
Bakan müjdeyi verdi! Ankara-Sivas arası 2 saate iniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'nin, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 100 günlük icraat programı içinde yer aldığını belirterek, "Ankara-Sivas YHT Projesi, bu yıl sonuna kadar altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamlayarak 2019 yılı içinde deneme sürüşlerine başlayacağımız ve sonrasında da yetkinliği aldıktan sonra hizmete açacağımız önemli bir yüksek hızlı ulaşım projesi." dedi.

Turhan, Ankara-Sivas YHT hattı inşaatında incelemelerde bulundu. 

İncelemelerinin ardından değerlendirmede bulunan Turhan, Ankara Kayaş'tan başlayarak güzergahı gezdiklerini ve sorumlulardan bilgi edindiklerini, projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanan hükümetin 100 günlük eylem planı içinde yer aldığını söyledi.

Turhan, projeye ilişkin sürece değinerek, "Ankara-Sivas YHT Projesi, yıl sonunda kadar altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamlayarak 2019 yılı içinde de deneme sürüşlerine başlayacağımız ve sonrasında yetkinliği aldıktan sonra hizmete açacağımız önemli bir yüksek hızlı ulaşım projesi." diye konuştu.

Projenin, Avrupa'yı Uzak Doğu'ya bağlayan Demir İpek Yolu'nun orta koridorunda yer aldığına dikkati çeken Turhan, bu hattın Edirne'den Kars'a kadar uzanan ulaşım koridorunun en önemli kesimlerinden birini oluşturduğunu dile getirdi.

"ANKARA-SİVAS ARASI 2 SAATE İNECEK"

Turhan, projenin Sivas ile kalmayıp Erzincan ve Erzurum'u takip ederek Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'na ve Demir İpek Yolu'na entegre olacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Projemizin yatırım maliyeti 9 milyar 749 milyon lira. Trenlerimiz saatte 250 kilometre işletim hızıyla çalışacak. Ankara ile Sivas arasındaki ulaşım 2 saate inecek. Ankara-Sivas hattında seyahat edecek yolcularımıza hem ekonomik anlamda hem de seyahat süresinde kolaylık sağlamış olacağız." 

2003 yılından bu yana demir yollarına 91 milyar lira yatırım yapıldığına işaret eden Turhan, bu yatırımların da önemli bir kısmını yüksek hızlı tren projelerinin oluşturduğunu bildirdi. 

"YHT KONFORU GETİRECEK"

Turhan, bugüne kadar bin 213 kilometre yüksek hızlı demiryolu hattının inşa edilerek hizmete açıldığını, Ankara-İzmir ve Ankara-Sivas YHT hatları başta olmak üzere, bin 889 kilometresi yüksek hızlı, bin 480 kilometresi hızlı ve 612 kilometresi konvansiyonel toplam 3 bin kilometrenin üzerindeki hatlarda da çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Ankara-Sivas YHT Projesi'nin Ankara'nın doğusundaki illere yüksek hızlı tren konforunu getireceğini vurgulayan Turhan, şunları kaydetti:

"Bu proje Kayseri'ye bağlanacak. Konya hattı üzerinden Mersin'e, Gaziantep'e, Diyarbakır'a kadar uzanacak. Yine Derince üzerinden Samsun'a ulaşacak. Bunlar ülkemizin, insanımızın hayatında önemli kolaylıklar getirecek, az gelişmiş bölgelerimizin hızlı ulaşımla hızla kalkınmasını sağlayacak projelerdir."   

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 16:14
  1. Samsun
  2. Konya
  3. Kayseri
  4. Kars
  5. İzmir
  6. Mersin
  7. Gaziantep
  8. Erzurum
  9. Erzincan
  10. Edirne
  11. Diyarbakır
  12. Ankara-Sivas YHT
  13. Cahit Turhan

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