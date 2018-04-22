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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD’ye geldi

Dışişleri BakanıMevlüt Çavuşoğlu, "Barışı İnşa ve  Barışın Sürdürülmesi" konulu BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Toplantısı'na katılmak için ABD’ye geldi.

22 Nisan 2018 Pazar 08:33
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD’ye geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurul Başkanı  Miroslav Lajcak öncülüğünde 24-25 Nisan'da düzenlenecek toplantı kapsamında  BM’nin barışı inşa ve barışın sürdürülmesi faaliyetlerine Türkiye'nin katkıları  ve yaklaşımı hakkında Genel Kurula hitap edecek.

Burada bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması beklenen  Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de bir araya gelecek. Ziyareti vesilesiyle Çavuşoğlu'nun Türk ve ABD medya temsilcileriyle  de bir araya gelmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 08:33
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Antonio Guterres

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